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中鋼海外投資 上下游業者同步受惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）邁開大步海外投資熱鐵磚戰略原料，這是2008年與日本JFE合作共同投資台塑越南河靜鋼廠至今16年來，中鋼再次與亞洲友好商社、鋼廠共同出擊，將對國內鋼鐵產業碳中和有重大貢獻。

下游業者向中鋼採購的鋼材，碳足跡第一步的碳排就居高不下，壓得令人喘不過氣來。

因此樂見中鋼多採用熱鐵磚為原料，大量減少冶金煤有效降低排碳，屆時採用中鋼料會更具競爭力。

隨著完成6,000公噸熱鐵磚試用，確認與高爐煉鋼相比，其減碳效能高達70%以上，更令下游眼睛一亮，整個國內鋼鐵產業鏈不論上游、下游都將同步受惠，影響十分深遠。

中鋼 鋼鐵

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