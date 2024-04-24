搶台灣客！悅榕集團攜手台鋼燦星 啟動2024台灣路演推廣

看好疫後台灣出國旅遊市場快速復甦，全球知名酒店集團悅榕集團特別攜手台鋼集團旗下燦星旅遊（2719）啟動2024台灣路演推廣，燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，悅榕集團今年以濠莊度假酒店 (Angsana Ho Tram) 及即將於6月開業的觀瀾島悅椿度假酒店 (Angsana Quan Lan) 為新的區域焦點，首次來台推廣。

除了濠莊度假酒店外，悅榕集團旗下還有其他獨具特色的品牌，包括悅椿 (Angsana)、悅槤 (CASSIA)、悅苑 (DHAWA)和悅榕庄 (Banyan Tree)。悅椿注重親情團聚體驗，悅槤追求輕鬆自在，悅苑強調活力與時尚，悅榕庄則以浪漫私密見稱。

殳蓁蓁指出，自去年5月10日起，燦星旅遊與台灣虎航合作開通了「台北－普吉島」航線，作為悅榕集團台灣地區的總代理，燦星旅遊充分發揮了悅榕集團旗下飯店的品牌優勢，積極推廣普吉島旅遊。

殳蓁蓁說，去年的成行率接近九成，今年再度攜手台灣虎航，自5月21日起至2025年5月20日，每周將增加至三班直飛普吉島的航班，出發時間為每周二、四、六，共計144班。這個成功的三方合作案例，充分利用了悅榕集團旗下飯店的吸引力，共同拓展普吉島市場。

悅榕集團這次來台行程，除了拜訪台北旅行同業外，特別安排在台中潮港城舉辦旅行同業推介會，共有百家旅行社參與。這次推介會集結了六家來自泰國、越南度假村的代表，全面介紹各度假村的特色設施及周邊景點，以引起台灣旅行社和旅客的興趣。

悅榕集團對台灣市場的重視，不僅體現在產品推廣上，也展現在加強與旅行同業的合作關係上。此次特地在台灣舉辦推介活動，就是希望增進與台灣旅行社的合作，並提高各界對悅榕集團酒店獨特賣點的認知度，進一步鞏固在台灣市場的地位。

悅榕集團的泰國和越南酒店代表也特地來台拜訪，這兩個國家擁有豐富的旅遊資源，並分別入列了2023年台灣人出境旅遊受歡迎的前五名目的地之列。這表明了台灣旅客對於泰國和越南旅遊的高度興趣，也突顯悅榕集團對台灣市場的重視程度。

悅榕集團表示，作為全球領先的獨立運營酒店集團，悅榕一直致力於提供創新設計的旅行體驗，並踐行負責任的旅行承諾。該集團擁有超過70家酒店和度假村，分布於全球20多個國家，旗下的12個品牌積極參與集團的忠誠度計畫「與悅榕」，體現對客戶忠誠度的重視。

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