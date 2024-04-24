連鎖效應／大陸茶飲業掛牌 實力大考驗

繼奈雪的茶2021年6月30日在港股以19.8港元掛牌，成為港股茶飲第一股後，今年4月23日又將迎來第二股「茶百道」，之後排隊等著上市的，還有蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨。

提起茶百道，台灣的消費者比較陌生，主要是因為其總部在四川成都，不同於鄭州的蜜雪冰城跨足海外市場，在東南亞頗有能見度；更有別於台州古茗地理上更靠近台灣，且以近萬店規模，在浙江、江西和福建高密度布點，在前兩強的風頭下，茶百道在台灣知名度並不高。

細數茶百道背後的股東──新希望集團，提到新希望大家可能不熟悉，但是提到絕味鴨脖，相信大家就耳熟能詳了，新希望就是絕味鴨脖的主要控股方之一。

茶百道是如何從成都出發，勝出大陸茶飲市場的呢？主要得力於其不錯的出品風味，以及極擅長社群行銷和連結外送平台，進入一個新的城市，往往先在線上轟炸市場，俱足人氣之後，再正式落地開店，一開始飢餓行銷，短時間內覆蓋全城。

根據招股說明書茶百道共有7,927家店，只有六家直營店，其餘均為加盟店，2023年總營收為人民幣57億元，三年複合增長率21.6%，近三年每年平均新開2,048店，可見其規模是近三年高速展店發展起來的。

有鑑於茶飲第一股「奈雪的茶」股價表現已陷入港媒所說的「腳踝斬」，當時超額400多倍認購，風光以19.8港元掛牌，日前才剛剛創下新低，股價最低來到2.37港元，儘管財報顯示奈雪2023年正式由虧轉盈，但市場依舊不給面子。

殷鑒不遠，對於以17.5港元掛牌的茶百道而言，市場陰影不小、但茶百道仍在4月中宣布停止招股，4月23日正式掛牌，此前暗盤交易已下跌逾15%，認購率僅50%，未足額認購的部分交由國際發行，國際發行比率超過95%，顯見市場散戶已趨於理性，與奈雪的茶掛牌時，大多散戶認購的情況大不相同。23日掛牌第一天股價最低僅12.08港元，破發達38%，收在12.8元。

也有許多人關心港股茶飲第二股為何不是蜜雪冰城，或是古茗呢？其實兩家公司很有默契的都在今年1月2日提交招股說明書，茶百道整整提前了四個月，所以沒有什麼捷足先登之說，只是先來後到而已。

換言之，港股茶飲雲集掛牌的重頭戲還未上場，今年5至6月間古茗即將在港股掛牌，屆時才是真正的主角登場。

按招股說明書古茗店數來到了9,001店，總營收突破人民幣73億元，註冊會員近億，月活躍會員達36%，複購率超五成，說明大陸茶飲一線品牌必須具備的基礎實力，因此古茗的資訊部門員工數超過300人。

大陸茶飲連鎖源自於台灣，然青出於藍、更勝於藍，待今年一線品牌蜜雪冰城、古茗、茶百道先後上市，讓資本市場與透明化，檢證真正的實力。

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