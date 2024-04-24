量子覺知手札／時間重設

如何安排個人的時間及處理事情的優先順序，全憑自己相信及需要什麼。不過在傳統時代，我們不停地強調生活中的時間有限，而且生命的過程是單向的，無法重來。可是，在量子覺知時代中這種想法就不一定成立了，主要是一切都有可能、一切都是無限的概念，讓時間有限的想法不再正確。

由於時間的多寡和我們使用的方式、運用時的效能，以及是否能有效地整合其他人的時間有關，因此，在安排時間的使用時，我們必須先察覺自己內在的真實期望及感受如何，真誠地面對人生中的願力，以便內外創造和協的能量振動，產生意識上量子相干的效應。

一旦以愛為基礎的正向情緒擴展至外部，就可以透過吸引力法則將所有意念振動類似的人、事、物聚合，彼此配合而產生可用時間無限的現象。

事實上，透過量子力學中的時空不確定性及觀察者效應，生命的過去、現在、未來不但可相互影響，而且重設（reset）的機制也不再是遙不可及，而是可以隨時啟動。

因此，能不能在新的時代有效地運用可得的資源，依願力完成自己最看重的事情，開展自己可重設的無悔人生，將是每個人生命完整的重要課題。

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