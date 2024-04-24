雲豹能源旗下煒盛 奪北市濱江水資中心98.88億元標案

雲豹能源（6869）今（24）日宣布，子公司煒盛環科奪下「台北市濱江水資源再生中心」標案，工程加上擴充營運代操總金額為新台幣98.88億元，該標案預計2029年完工，2030年正式營運，可望對母公司雲豹能源帶來長期營收挹注。

雲豹能源總經理趙書閔表示，煒盛環科在雲豹能源入主後，陸續取得多起水處理標案，並整合集團太陽光電、儲能、綠電與環境整治等業務，近年成績斐然，已成為集團小金雞之一。這次取得濱江水資中心近百億大型標案，充分展現雄厚水資源處理經驗，結合母公司綠能資源持續穩健發展。

煒盛環科憑藉豐富實績與優良技術，於本次招標案發揮強強聯手精神，與旺邦營造、翔益營造共同合作，成功奪下「濱江水資源再生中心新建工程統包案」，工程金額為63.9億元，加上濱江水資中心三階段操作維護工作與生物薄膜過濾系統(MBR)置換工程與其他擴充工程金額34.98億元，合計金額為98.88億元，履約自今年5月起，預計2029完工，2030年開始營運，營運履約期限總計最長9年，將為集團帶來穩健收入。

濱江水資源再生中心位於松山機場旁，為北市第二座三級汙水處理廠。未來完工後每日可處理16萬噸汙水，為台北市繼迪化廠、內湖廠、民生廠後，即將興建的第四座水資源中心，加上規劃中的社子島水資源再生中心，台北市目標在2030年達到污水日處理量97.5萬噸目標，未來將解決量能不足問題，達到完全自主處理的政策目標。

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