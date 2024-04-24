遠東 SOGO 母親節檔期目標40億元 全年業績拚505億元

遠百（2903）轉投資遠東SOGO母親節檔期即將開跑，全台七館估今年業績目標將來到40億元，與去年持平，其中，匯聚世界高檔精品品牌的復興館今年目標15億元，目前四、五樓整修已完成，三樓也將陸續開出。全年預計以超越去年500億元營收為目標，拚成長1％，續創歷史新高。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，百貨業去年上半年基期很高，去年所有百貨同業營業額幾乎都創下史上最高，是以今年更具挑戰，加上今年消費者出國觀光進入第二階段，整體出國人數更多，第一個衝擊到的就是精品，且整體流動客減少。不過，SOGO主顧客今年以來業績持續成長，VIP前四月業績增幅達3%，顯示精品業績有穩住，且基本盤仍相當穩定。

汪郭鼎松表示，目前看來，百萬級別的精品，消費者仍傾向在國內購買，因為需要先登記，且消費者希望專心選購，但出國時間相對有限，看好精品市場在台灣持續成長，未來也會將精品導入每個館別，而精品主力大店復興館更是將精品樓層擴大至三層樓，且將引進精品女鞋，而忠孝館也將持續提高商品商品級數，銷售更高級的商品以拉高客單價。

此外，遠東SOGO今年各館也持續改裝，其中，中壢店引進新的餐飲品牌，成功帶動人氣，新竹館也加強戶外用品，打造全新竹最大戶外用品賣場，高雄館5月將增加溜冰場，且將結合餐飲，也將與WORLD GYM做整合。汪郭鼎松表示，遠東SOGO在每個地區都會跟進市場的需要做調整和差異化，為未來的業績成長做準備。

遠東SOGO副總經理播本昇則提到，配合營運據點增加，遠東SOGO明、後年將迎來大成長，營業額將來到600、700億元，此外，目前APP會員已達150萬，今年底拚180萬會員、明年將超過200萬會員，會員的成長與其消費金額的攀升會是SOGO的重要動能。

遠東SOGO母親節檔期將從4月27日至5月12日盛大展開，今年回饋率逼近20％，忠孝館重點包括化妝品、家電用品、超市餐廳；復興館去年母親節首日業績就達4億，今年目標平均每天破億元。頂級精品可享有8%回饋，珠寶類回饋可到9％，歐系家電按摩椅回饋達兩位數。