快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

2024年臺韓紡織會議圓滿閉幕 促成業者攜手達成雙贏

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
「2024年臺韓紡織會議」所有與會代表一同合照。紡拓會提供／照
「2024年臺韓紡織會議」所有與會代表一同合照。紡拓會提供／照

為增進臺韓紡織業者之互動交流與產業合作，由韓國主辦的第18屆「2024年臺韓紡織會議」，於4月18日在韓國釜山圓滿閉幕。會中臺韓雙方代表均認為，紡織業必須順應全球消費者環保意識的潮流，持續研發及創新，並積極運用數位技術、導入永續供應鏈與循環經濟體系，成為全球友善環境的先驅，不僅為生態環保盡一份心力，也開創企業永續發展的前瞻新局，進而促成臺韓紡織業者攜手達成雙贏的目標。

紡拓會表示，本次會議講者均用心準備，為與會代表帶來許多寶貴的資訊，於意見交流時間，雙方代表熱絡互動分享海外投資經驗，落實兩國紡織產業鏈結合作，攜手迎接更多挑戰。

本次會議，我方由紡拓會董事長郭紹儀擔任團長，率紡織業上中下游業界代表共22位出席；韓方由韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）會長崔炳五擔任團長，計有韓國化學纖維協會、大韓紡織協會、大韓針織協同組合聯合會、韓國染色工業協同組合聯合會、韓國纖維輸出入協會、大邱慶北纖維產業聯合會、大邱慶北纖維織物工業協同組合、釜山纖維時尚產業聯合會、韓國紡織品中心、韓國纖維開發研究院、韓國時尚產業協會、韓國時尚設計師聯合會、韓國衣類試驗研究院等紡織及成衣相關公協會，以及熒址服裝集團、永元貿易與曉星TNC企業等，共60位代表與會。

紡拓會指出，臺韓紡織成衣業有許多共通點，兩國的紡織業都是外銷導向，且散布海外，製造網絡齊備，在全球供應鏈中扮演重要角色。2023年以來，全球經濟受通膨及升息影響，終端需求萎縮，韓國及臺灣紡織成衣產業都受到衝擊，在彼此原有深厚友誼基礎下，利用臺韓紡織會議平臺共聚一堂，攜手探討問題以面對全球的新挑戰。

本屆會議「紡織業發展現況與未來展望」專題報告中，雙方針對兩國紡織產業發展、紡織成衣進出口變化等相關議題交流討論，其中韓國致力建構紡織成衣產業鏈永續循環體系，可為臺灣紡織成衣業之借鏡。

另於專題討論中，韓方代表詳細介紹韓國時尚產業的數位轉型，其中邀請到今年1月份於CES消費電子展中，雙雙獲得創新獎的EntreReality及Studio Lab兩家企業，分享以AI生成式人工智慧技術提升數位轉型能力，透過數位技術應用，有助於提升生產力、增強顧客體驗，以及創造新的價值，是企業數位變革成功的重要關鍵。

淨零排放已成國際趨勢，歐盟自2026年起將落實課徵碳關稅，企業面臨著淨零減碳目標及綠色轉型的壓力，而未來這些碳稅將增加營運成本，企業須積極投入低碳產品的研發和減碳生產的設備，以因應市場需求。爰此，我方專題討論環節，由力麗企業股份有限公司（1444）施吉禹副總經理以力麗集團積極發展永續環保目標的作法，透過減碳及綠能源行動之分享，為紡織企業營運的永續性帶來重大啟發。

紡拓會董事長郭紹儀（左）與韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）會長崔炳五會長（右），雙方代表團團長一起合影。紡拓會提供／照
紡拓會董事長郭紹儀（左）與韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）會長崔炳五會長（右），雙方代表團團長一起合影。紡拓會提供／照

環保

延伸閱讀

韓國瓦斯公社活用冷能發電 碳排估年減700公噸

【集微發佈】韓國存儲晶片出口數據：Q1同比增長75% 均價已接近2022年水平

報稅眉角報你知／綠色支出 減碳又減稅

中職／韓國網紅邀李晧禎、南珉貞新北冒險 激出真實個性網大讚

相關新聞

新北城鄉局專題報告：多元都更累計核准達942件

新北市政府24日召開市政會議，城鄉局專題報告指出，目前多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍，7處整開區留設社福...

2024年臺韓紡織會議圓滿閉幕 促成業者攜手達成雙贏

為增進臺韓紡織業者之互動交流與產業合作，由韓國主辦的第18屆「2024年臺韓紡織會議」，於4月18日在韓國釜山圓滿閉幕。...

震後驗屋暴增3成！miix 美室家居全屋整裝納入驗屋服務

連續的花蓮強震，不僅造成房屋毀損及人員傷亡，更使得全台民眾恐慌，擔心：「所住房屋是否穩固，或有造成結構損害？」驗屋業者表...

雨都房市要飛了? 全台十大熱門交易社區 基隆占三個

永慶房產集團彙整實價登錄成屋交易資訊，篩選近一年全台熱門交易社區，發現基隆市有三個社區入圍十大熱門交易社區，新北市則有五...

楊柱祥：電視尺寸放大、巴拿馬運河乾旱均有助需求

群創光電（3481）總經理楊柱祥24日表示，電視尺寸放大、及巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助於電視市場需求穩定...

震不停心慌慌 耐震新工藝吸30多家建商到場

403花蓮大震過後，餘震不斷，23日凌晨再發生2起強震，造成兩棟大樓傾倒，讓抗震議題再成各界關注焦點。全向科技及柱中柱科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。