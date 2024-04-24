2024年臺韓紡織會議圓滿閉幕 促成業者攜手達成雙贏

為增進臺韓紡織業者之互動交流與產業合作，由韓國主辦的第18屆「2024年臺韓紡織會議」，於4月18日在韓國釜山圓滿閉幕。會中臺韓雙方代表均認為，紡織業必須順應全球消費者環保意識的潮流，持續研發及創新，並積極運用數位技術、導入永續供應鏈與循環經濟體系，成為全球友善環境的先驅，不僅為生態環保盡一份心力，也開創企業永續發展的前瞻新局，進而促成臺韓紡織業者攜手達成雙贏的目標。

紡拓會表示，本次會議講者均用心準備，為與會代表帶來許多寶貴的資訊，於意見交流時間，雙方代表熱絡互動分享海外投資經驗，落實兩國紡織產業鏈結合作，攜手迎接更多挑戰。

本次會議，我方由紡拓會董事長郭紹儀擔任團長，率紡織業上中下游業界代表共22位出席；韓方由韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）會長崔炳五擔任團長，計有韓國化學纖維協會、大韓紡織協會、大韓針織協同組合聯合會、韓國染色工業協同組合聯合會、韓國纖維輸出入協會、大邱慶北纖維產業聯合會、大邱慶北纖維織物工業協同組合、釜山纖維時尚產業聯合會、韓國紡織品中心、韓國纖維開發研究院、韓國時尚產業協會、韓國時尚設計師聯合會、韓國衣類試驗研究院等紡織及成衣相關公協會，以及熒址服裝集團、永元貿易與曉星TNC企業等，共60位代表與會。

紡拓會指出，臺韓紡織成衣業有許多共通點，兩國的紡織業都是外銷導向，且散布海外，製造網絡齊備，在全球供應鏈中扮演重要角色。2023年以來，全球經濟受通膨及升息影響，終端需求萎縮，韓國及臺灣紡織成衣產業都受到衝擊，在彼此原有深厚友誼基礎下，利用臺韓紡織會議平臺共聚一堂，攜手探討問題以面對全球的新挑戰。

本屆會議「紡織業發展現況與未來展望」專題報告中，雙方針對兩國紡織產業發展、紡織成衣進出口變化等相關議題交流討論，其中韓國致力建構紡織成衣產業鏈永續循環體系，可為臺灣紡織成衣業之借鏡。

另於專題討論中，韓方代表詳細介紹韓國時尚產業的數位轉型，其中邀請到今年1月份於CES消費電子展中，雙雙獲得創新獎的EntreReality及Studio Lab兩家企業，分享以AI生成式人工智慧技術提升數位轉型能力，透過數位技術應用，有助於提升生產力、增強顧客體驗，以及創造新的價值，是企業數位變革成功的重要關鍵。

淨零排放已成國際趨勢，歐盟自2026年起將落實課徵碳關稅，企業面臨著淨零減碳目標及綠色轉型的壓力，而未來這些碳稅將增加營運成本，企業須積極投入低碳產品的研發和減碳生產的設備，以因應市場需求。爰此，我方專題討論環節，由力麗企業股份有限公司（1444）施吉禹副總經理以力麗集團積極發展永續環保目標的作法，透過減碳及綠能源行動之分享，為紡織企業營運的永續性帶來重大啟發。 紡拓會董事長郭紹儀（左）與韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）會長崔炳五會長（右），雙方代表團團長一起合影。紡拓會提供／照

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