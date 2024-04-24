兩岸開放旅遊交流有譜？ 觀光航空股盤中點火
國台辦今天釋出兩岸開放旅遊等交流合作的談話，激勵觀光股盤中翻紅走強，市場看好旅行社、飯店將受惠兩岸雙向旅遊商機，雄獅、鳳凰、山富、五福、寒舍、雲品等股價點火勁揚，航空雙雄股價也高飛。
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。
消息一出，觀光股迅速翻紅走強，上市觀光股盤中漲約1.69%，市場看好旅行社將受惠雙向交流商機，雄獅、鳳凰盤中抬頭勁揚，漲約5%，山富、五福大漲逾8%，燦星旅、易飛網漲約3%。
飯店股藝舍-KY強漲逾9%，寒舍、雲品勁揚約6%，富野也漲逾3%，亞都、老爺知、洛碁也漲逾2%。
若兩岸旅遊交流開放，航空雙雄也將受惠航點與載客增加等利多，華航今天盤中抬頭，股價漲約2%，長榮航勁揚逾7%。
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