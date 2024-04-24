兩岸開放旅遊交流有譜？ 觀光航空股盤中點火

全球第二大高爾夫球具代工廠明安持股51.65%的子公司明揚，營運因一場爆炸事故從巔峰跌至谷底，目前明安準備以換股方式，將明揚變成為持股100%的全資子公司，力拚浴火重生，下一步打算怎麼走？

2024-04-24 09:22