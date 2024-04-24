快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

兩岸開放旅遊交流有譜？ 觀光航空股盤中點火

中央社／ 台北24日電

國台辦今天釋出兩岸開放旅遊等交流合作的談話，激勵觀光股盤中翻紅走強，市場看好旅行社、飯店將受惠兩岸雙向旅遊商機，雄獅、鳳凰、山富、五福、寒舍、雲品等股價點火勁揚，航空雙雄股價也高飛。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。

消息一出，觀光股迅速翻紅走強，上市觀光股盤中漲約1.69%，市場看好旅行社將受惠雙向交流商機，雄獅、鳳凰盤中抬頭勁揚，漲約5%，山富、五福大漲逾8%，燦星旅、易飛網漲約3%。

飯店股藝舍-KY強漲逾9%，寒舍、雲品勁揚約6%，富野也漲逾3%，亞都、老爺知、洛碁也漲逾2%。

若兩岸旅遊交流開放，航空雙雄也將受惠航點與載客增加等利多，華航今天盤中抬頭，股價漲約2%，長榮航勁揚逾7%。

國台辦 觀光 雲品

延伸閱讀

中國啟用W122、W123航路 國台辦：有足夠安全間隔

雄獅 攻阿里山觀光

陸國台辦深夜證實 仇開明會康達闡明台灣問題立場

罕見！美亞太助卿晤國台辦官員 學者分析恐為賴清德

相關新聞

震後驗屋暴增3成！miix 美室家居全屋整裝納入驗屋服務

連續的花蓮強震，不僅造成房屋毀損及人員傷亡，更使得全台民眾恐慌，擔心：「所住房屋是否穩固，或有造成結構損害？」驗屋業者表...

雨都房市要飛了? 全台十大熱門交易社區 基隆占三個

永慶房產集團彙整實價登錄成屋交易資訊，篩選近一年全台熱門交易社區，發現基隆市有三個社區入圍十大熱門交易社區，新北市則有五...

楊柱祥：電視尺寸放大、巴拿馬運河乾旱均有助需求

群創光電（3481）總經理楊柱祥24日表示，電視尺寸放大、及巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助於電視市場需求穩定...

震不停心慌慌 耐震新工藝吸30多家建商到場

403花蓮大震過後，餘震不斷，23日凌晨再發生2起強震，造成兩棟大樓傾倒，讓抗震議題再成各界關注焦點。全向科技及柱中柱科...

明安併明揚力拚浴火重生 下一步打算怎麼走？

全球第二大高爾夫球具代工廠明安持股51.65%的子公司明揚，營運因一場爆炸事故從巔峰跌至谷底，目前明安準備以換股方式，將明揚變成為持股100%的全資子公司，力拚浴火重生，下一步打算怎麼走？

全聯遭罰2千萬！併大潤發未履行「1承諾」公平會動手 怕獨吞市場開7大負擔

全聯於2022年7月併購大潤發，公平會要求「7大負擔」，有條件同意兩強結合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。