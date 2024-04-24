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嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

雨都房市要飛了? 全台十大熱門交易社區 基隆占三個

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近一年全台十大熱門中古屋交易社區。資料來源／永慶房屋
近一年全台十大熱門中古屋交易社區。資料來源／永慶房屋

永慶房產集團彙整實價登錄成屋交易資訊，篩選近一年全台熱門交易社區，發現基隆市有三個社區入圍十大熱門交易社區，新北市則有五個社區入榜。北台灣外，僅有嘉義「故宮南苑」擠進前十。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，要登上熱門交易社區榜單，除了社區需要有較多的總戶數之外，還要具備低總價和獨特的區域優勢，才能上榜。

基隆市「水美/山海觀」社區以114件交易件數勇奪第一，相當於每3天就有1件交易，該社區坐落北海岸第一排，具有海景優勢，平均單價16.2萬元、平均成交總價僅500多萬元相當親民，吸引不少民眾在此買房。

「微笑台北」則以93件交易件數擠進前五，該社區車程至台北信義區約40分鐘、到汐止僅約15分鐘，交通優勢和實惠的價格擠進前五。至於「碧海擎天」則以低總價取勝，近一年平均總價僅417萬元。

至於新北淡水區有三個社區入圍前十，分別是「海洋都心NO.2」、「宏盛水悅」和「台北灣-江南大宅」。

陳金萍分析，上述三個社區均位於雙北蛋白區的淡海新市鎮，房屋總價相對實惠。三個社區的總價帶在1000-1200萬元之間，相對台北、以及新北等眾多區域相對好入手，因此受不少消費者青睞。

隨著近年淡海輕軌強化區域內交通網路，加上淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，未來淡水區往返台北市中心將更加便捷。淡水區未來交通建設上的利多，也使許多民眾看好區域未來發展，選擇購屋置產，進而抬升交易量。

嘉義縣「故宮南苑」是北台灣外唯一上榜社區，近一年成交量達81件。陳金萍表示，該社區交易火熱原因有三：第一，該社區主力產品以10坪以內的套房為主，平均單價僅13.9萬元，約130萬元即可入主。

第二，故宮南苑位於縣治特區，鄰近故宮南部院區和馬稠後產業園區，加上特區內有長庚醫院，和多家連鎖知名商家如麥當勞、星巴克等，是嘉義縣的核心城區，生活機能具備一定水準。

第三，隨著台積電先進封裝廠確定落腳嘉義科學園區，以及華泰名品城Outlet也得標高鐵特定區土地，在眾多利多題材發酵下，帶動周遭房市買氣，故宮南苑至嘉義科學園區和嘉義高鐵站的車程皆僅在10分鐘內，成交熱度攀升。

近一年十大熱門交易社區主要都位於蛋白區，僅有「新板艾麗」位於新北市的蛋黃區板橋，其平均單價近70萬元，顯著高於其他全台熱門社區的平均單價。

陳金萍指出，「新板艾麗」更具有雙捷運新埔站、新埔民生站，雙學區文德國小、新埔國中優勢，加上該社區是屋齡 3年的新建案，並以二房格局產品為主，吸引不少購屋族群入主。

基隆房市示意圖。圖／記者游智文攝影
基隆房市示意圖。圖／記者游智文攝影

故宮 高鐵

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