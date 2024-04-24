楊柱祥：電視尺寸放大、巴拿馬運河乾旱均有助需求

群創光電（3481）總經理楊柱祥24日表示，電視尺寸放大、及巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助於電視市場需求穩定。

楊柱祥今出席Touch Taiwan 2024智慧顯示展會受訪指出，電視尺寸持續放大，對面蠻專業的穩定有一定的幫助。

楊柱祥表示，紅海危機的物流影響已逐漸淡化，但是巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助於電視市場需求穩定。 群創光電董事長洪進揚（左）總經理楊柱祥，共同展示130吋由MiniLED拼接的大型螢幕。記者李珣瑛/攝影

商品推薦