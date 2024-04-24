震不停心慌慌 耐震新工藝吸30多家建商到場

403花蓮大震過後，餘震不斷，23日凌晨再發生2起強震，造成兩棟大樓傾倒，讓抗震議題再成各界關注焦點。全向科技及柱中柱科技公司近日舉辦耐震新工藝發表會，即吸引10位建築師及30多家建商代表到場。

全國建築師公會前理事長劉國隆建築師表示，921大地震後，大家開始重視房屋耐震安全性能，政府法規與時俱進，以及新建築工藝的引進與發明，都有助於讓人民住得安心。

全向科技及柱中柱科技推出的耐震新工藝是「雙韌性耐震性能(RBone+雙核心柱中柱2.0)」。雙核心柱中柱2.0的共同發明人陳哲生結構技師表示，雙核心柱中柱2.0是一項改變世界鋼筋混凝土建築物耐震、抗震的新式專利工法。

他表示，此工法主要目的是大幅提升柱體抗震性能，克服傳統柱子在高軸力作用下，容易發生箍筋爆開脫鉤及瞬間軟化等問題。雙核心柱中柱2.0是由外核主筋、內核主筋、雙節式耐震繫筋、雙核心環繞箍筋等組成。

陳哲生表示，使用雙韌性耐震性能(RBone+雙核心柱中柱2.0)工法的RC結構體，耐震性能比同等設計強度的SRC結構高，而在同樣耐0.45G強震下，每坪營建成本還可節省數萬元。

以500坪基地的建案來說，建築成本約可省高達數千萬元。此外，RC結構比SRC鋼構在碳排放上更具環保優勢。

全向科技董事長劉永昌指出，台灣位於歐亞大陸板塊東南緣與菲律賓海板塊互相衝撞接觸處，大地震發生機會高。未來建物如何確保結構安全，能擁有優良的抗耐震力，將是建商推案與民眾買房需要作為優先考量的重點。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，目前因強震，民眾對老屋都更意願提升，政府重視度也大幅提高，現在是推動推動都更好時機。運用耐震新工藝，可以滿足民眾省錢、安全需求，因此吸引建商興趣。

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