保時捷「搭售」…行銷遊戲規則

保時捷全球行銷策略愈趨精緻化，其結果是「總是在缺車」，導致有所謂的「搭售」規則，除了「貢獻高者更能拿到特殊車款」外，國內保時捷經銷商也證實，曾對客戶發出：「要買跑車須多買休旅車或者電動車」的規範。

特別的是，雖然保時捷長久以來都呈現需求大於供給的情況，尤其新冠疫情期間更是如此，導致保時捷近三年來出現次級市場「加價購」的熱況，一台千萬跑車可以加價過百萬，幅度超過一成，都是因為缺車。

雖然解封後、海運鏈逐漸暢通，車子不缺了，但需求仍然居高不下，因此，多數消費者還是願意為了搭售埋單。業者說，這可能就是保時捷的魅力，大家都希望「多擁有幾款車，一次性圓夢」。另外，半導體業興旺，加上股市熱絡，台灣再掀起一波豪華車熱，近期，雙B、奧迪、保時捷都加足馬力，掛牌量屢屢報結，汎德（2247）、和泰車（2207）等雨露均霑，尤其是進口車買氣強勁，豪華車品牌相繼推出新車款，吸引層峰人士出手。

去年車市規模創下2005年以來的新高，今年普遍認為將比去年減少2萬至3萬台的規模。不過豪華車品牌需求持續強勁。保時捷至今接單數仍較去年大幅成長，供應量成為今年總交車台數的關鍵因素。

即使車市已經脫離疫情期間因為供應鏈脆弱、車用晶片短缺造成新車供應不及的局面，豪華車品牌仍然呈現需求強勁，訂單超過產能的特殊現象。

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