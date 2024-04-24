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保時捷在台熱銷 一天賣15輛…成長力道居全球第二

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
台灣保時捷今年第1季掛牌數達到1,409輛，等於一天就賣出逾15輛保時捷，顯見市場對豪華性能車需求強勁。台灣保時捷／提供
台灣保時捷今年第1季掛牌數達到1,409輛，等於一天就賣出逾15輛保時捷，顯見市場對豪華性能車需求強勁。台灣保時捷／提供

台灣不僅法拉利賣得好，跑車品牌保時捷也報捷，根據交通部數據，台灣保時捷今年第1季掛牌數達到1,409輛，年增率達19%，寫下史上最強第1季，等於台灣一天就賣出逾15輛保時捷，顯見市場對豪華性能車需求強勁。

保時捷今年第1季在台灣的交車成長19%，成長動能位居全球第二，在保時捷的全球表現中堪稱突出，保時捷全球交車台數年減4%，僅德國年增37%超越台灣。北美衰退23%，不含德國的歐洲年增9%，顯見台灣的強大買氣。

台灣保時捷目前的接單數也較去年同期大增，保時捷在台掛牌數屢創新高，今年可望再創下新高紀錄。

保時捷第1季主要市場交車表現
保時捷第1季主要市場交車表現

跑車方面，保時捷當家經典車款911，仍然是最受矚目的產品。雖然保時捷是在推出休旅車款之後才快速放量，銷量連年創下新高，但經典的 911 跑車仍是保時捷的代表車款。根據掛牌量統計，911第1季的接單台數較去年同期成長一倍。

另，保時捷另一款跑車718車型則成長29%。 值得一提的是，與去年相比718 Boxster的接單數量翻了四倍。Panamera在近期上市後，接單數量也增加24%，保時捷動輒四、五百萬元的售價，卻累積大量訂單，買氣強勁更受原廠矚目。

此外，在休旅車與電動車部分，其中，純電休旅車Macan EV在需求挹注下，累積接單台數已破600張，較去年同期大增126%。

台灣保時捷看好全新純電的Macan新車銷售表現，主要是SUV車型的需求仍然強勁，今年第1季Cayenne 更是寫下的82%成長幅度。

此外，保時捷的電動車銷售表現也在各品牌中表現突出，依據監理所的掛牌資料顯示，去年保時捷的電動車Taycan掛牌數約900輛，Macan電動車將在下半年到港開始交車。除了目前預接訂單的四輪驅動純電Macan，保時捷後續還將推出二輪驅動的純電Macan，被視為保時捷電動車大舉攻台的戰略車款。

電動跑車Taycan車系年成長 22%，其中Taycan Cross Turismo CUV的成績尤為強勁，年增76%。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示，台灣保時捷於今年首季度的出色表現，具體證明台灣市場對保時捷品牌持續展現穩健的需求。保時捷旗下的多部產品都有相當好的成績。保時捷將於2024年度推出有史以來最強大的產品陣容，為未來幾年做足準備。

保時捷 跑車 電動車

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