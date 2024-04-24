百貨業母親節檔期陸續鳴槍起跑，各大百貨業者拚折扣更搶人氣。新光三越今年母親節檔期在App首創「最懂娘禮物顧問」，力拚檔期業績達到58億元目標，估成長6%；台北101以「母親節浪漫花季旅展」為主題，為檔期增添動能；遠百（2903）則改裝許多高端新櫃搶市。

新光三越說，透過「最懂娘禮物顧問」，運用掌握超過370萬會員消費喜好與今年春夏商品趨勢智慧助攻；台北101總經理朱麗文表示，母親節檔期已起跑兩周，加上先前的預購會，業績皆是成長，預計整體檔期以成長為目標。

百貨業母親節檔期時間與業績目標

新光三越表示，今年母親節前哨站「超級購物節」檔期業績成長15%，以複合性業態、家用／家電、服飾業績表現最好，精品成長二成，對於母親節檔期業績達陣有信心，尤其珍珠、黃金等精品配件預估會有不錯的銷售表現，家電類商品買氣也看強勁。

朱麗文表示，今年以來商場業績維持成長，會員業績有雙位數成長，會員占比達六成五以上，母親節檔期更逾七成，顯示主顧客是主要成長動能。除母親節檔期將優於去年表現，第2季針對國際觀光客加大促銷力道，像是國際貴賓卡等，設計一些導客活動。

遠百母親節檔期是4月25日至5月14日。遠百表示，國際精名品看好中部客群消費力，今年改裝許多高端新櫃，打造精名品頂級殿堂。遠東SOGO百貨將於今天舉行記者會宣布母親節檔期內容。

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