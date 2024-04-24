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遠東新海外擴產 拚綠色轉型

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
遠東新化纖總部代總經理范欽智（右二）與馬來西亞馬六甲州官員主持動土典禮。遠東新／提供
遠東新化纖總部代總經理范欽智（右二）與馬來西亞馬六甲州官員主持動土典禮。遠東新／提供

為穩固市場領導地位以及帶動聚酯產業綠色轉型，遠東新世紀（1402）於馬來西亞馬六甲州擴充綠色再生聚酯工廠FE GREEN PET（M）SDN BHD，設立食品級回收聚酯（R-PET）產線，預計2025年底投產，產能將達每年5萬噸。

遠東新在4月18日舉行動土典禮。遠東新表示，看好永續循環商機，積極擴充回收聚酯產能。除現有生產基地產能提升，也持續布局全球市場，包括今年將投產的日本關西新廠、越南廠，加上馬來西亞新廠建置，可大幅提升遠東新食品級回收聚酯生產規模，透過靈活產銷布局，建構回收聚酯產業區域供應鏈優勢，並將循環再生能量推展至世界各地。

遠東新在1995年於馬來西亞柔佛州士乃建立製瓶廠遠東寶達公司，生產聚酯寶特瓶瓶胚，提供當地飲料品牌，也外銷海外多國。現於馬六甲州擴充食品級回收聚酯粒產能，與製瓶廠完成產品上下游整合，發揮垂直綜效，滿足客戶需求，創造更高商業價值。

遠東新投資的馬來西亞再生聚酯工廠，採用國際品牌認可的最新技術與處理設備，以當地回收寶特瓶為原料，透過分選、清洗、除汙及增黏等流程，製成高附加價值再生聚酯粒。除滿足各大飲料品牌和消費品大廠永續目標，更呼應馬來西亞政府致力提升寶特瓶回收率及環境永續的使命。

遠東新為全球前三大食品級再生聚酯企業，並具備從上游回收原料到下游終端產品應用的一條龍產銷體系，以現有全球回收聚酯產能推估，相當於每年將220億支廢棄寶特瓶回收再製為全新產品。

回收聚酯除可應用於食品包材，也廣泛使用於非食品包裝、衛生材料紡織品、車用紡織品、家飾紡織品、運動機能衣、鞋材等。客戶包含Coca-Cola、Pepsi、Suntory、Fiji Water、F&N、Asahi、L'Oreal、Unilever、P&G、Nike、adidas、lululemon等國際知名品牌，以優異的循環再生技術，為廢棄物創造新價值。

遠東新 馬來西亞

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