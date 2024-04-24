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永續產業 遠東新要當模範生

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

遠東新世紀（1402）秉持環境永續理念，在1988年成立台灣第一家寶特瓶回收再生工廠，至今每年回收處理的寶特瓶占全台灣五成以上，並透過技術創新，建構「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，促進聚酯產業永續發展，也為台灣產業升級與環境保護做出積極貢獻。

隨著政府法令修訂，遠東新在2022年12月成為台灣第一家通過「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業，2023年與飲料品牌合作推出第一個在台灣生產及使用100%回收再生聚酯製成的水瓶，並陸續開發回收再生聚酯沙拉盒、蛋糕盒、新鮮肉品托盤等食品包材，將永續環保的綠色商品融入民眾日常生活。

遠東新2022年與台灣超商業者合作回收廢棄寶特瓶專案，將民眾使用的廢棄寶特瓶回收再製為再生聚酯粒，累計至2023年底，已協助回收處理超過600萬個廢棄寶特瓶。

遠東新以「循環經濟」為主題，與台灣社會企業合作推出「改變世界的循環魔法」免費到校環境教育課程。該課程2023年起在台灣生產據點新竹縣市與桃園市鄰近小學推廣，預計至2024年底舉辦超過100場，6,000位以上學生參與。透過小學教育傳遞永續理念，發揮正面影響力。

遠東新投入循環經濟超過30年，以核心本業促進聚酯產業永續發展，獲得國內多項永續獎項，如2023年國家永續發展獎、四度蟬聯TCSA「台灣十大永續典範企業獎」等，也獲多項國際評比肯定，包括Minderoo Foundation全球塑膠產業循環性評比第一名、Sustainalytics ESG風險評級名列全球化學產業最優前2.5%、FTSE Russell ESG評分獲4.1分佳績，為台灣企業之永續模範生。

遠東新

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