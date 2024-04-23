法律頻道／導入AI 優化法律科技服務

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片

Legal Tech即法律科技，指的是運用科技手段來優化法律服務的產品，其發展始於20世紀末，當時主要聚焦於簡化文書處理和數據管理。隨著2000年代初期網路的普及，法律服務開始探索電子化，例如線上法律諮詢和數位合約管理系統的早期形式，在美國以DocuSign為代表的電子簽名技術，開始廣泛應用於簡化法律合同簽署。

近年來，人工智慧AI）技術的快速發展，已顯著改變法律領域的運作方式。AI的應用不僅限於自動化繁瑣的文書工作，更擴展到案件預測、風險評估和法律研究等真正內容創造的法律服務核心。

例如，AI驅動的預測分析工具可以評估案件結果的可能性，從而幫助律師做更精確的策略決策。此外，自然語言處理（NLP）技術被用於從大量法律檔案中抽取有用資訊，提高法律研究的效率。

當前的趨勢顯示，AI不僅能提高法律行業的操作效率，還能在某些情況下提供策略建議，尤其是在合規性和監管科技（RegTech）方面，更是顯著。未來，預計AI將會進一步整合更深層的學習和分析能力，在維護法律倫理和提供個人化法律解決方案上呈現效益。

除了提升律師工作效能，AI技術也為當事人帶來更便捷的法律服務。基於自然語言理解和知識圖譜技術的 AI法律諮詢系統，能夠通過對話互動，初步理解當事人遇到的法律問題，並基於一般情形給出相應的指導建議。這使得普通民眾能夠更低門檻地獲取專業法律資訊，在一定程度上緩解專業法律服務供需失衡的問題。

AI技術的廣泛應用也帶來多種法律議題，最常被熱烈討論的「AI創作的著作權」歸屬問題，就是一個亟待釐清的複雜議題。

隨著AI生成內容技術的進步，除了能自動生成文字之外，也能生成圖片、音樂、影片，因此愈來愈多系統主打文學、藝術、功能性作品都能以 AI自主生成。

然而，在現行的知識產權法體系下，作品能否獲得著作權保護的前提，是需要具備一定程度的「人類原創性」。那麼，純粹由AI演算法生成的作品，人類應有「何種程度之投入」才足以被賦予著作權？將會是關鍵討論核心。如果可以，著作權的歸屬主體除了系統的使用者外，是否也能約定包括系統的營運者？這涉及權利之未來應用及AI公司的價值。對這一系列問題，不同國家和地區的法律態度，目前尚未完全統一。

許多報告認為生成式AI的出現，將大幅取代法律服務業的工作，進一步認為法律人將大幅失業。不過這樣的推論顯然過於跳躍，誠如印刷科技、個人電腦科技及網路科技的出現一樣，總有人的工作會被取代，但懂得利用新科技的人將能創造新商機。

縱觀Legal Tech領域的發展歷程，我們可以清晰地洞見，人工智慧技術的躍升，為法律服務業帶來全新的想像空間。它不僅能為現有的法律服務提速、增質，也重新定義法律人在 AI時代的角色定位，法律人應當以更加開放的視野和進取的擔當，主動擁抱前沿科技，把握Legal Tech帶來的歷史性機遇。

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