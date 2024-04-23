全球蕾絲王打造彰化溪州首棟森態大樓 「合祥雲森」動工

「全球蕾絲王」偉特企業集團攜手合眾建經共同創立的合祥地產開發，在彰化溪州推出首棟高規格森態大樓住宅案「合祥雲森」，23日舉行動土典禮，此案標榜為溪州有史以來第一棟都市級豪宅規劃住宅大樓，也是南彰化的地標。

今天的動土典禮，由偉特企業集團董事長王明祥、合祥地產董事長王逢偉、崴正營造董事長張正岳等人主持；結合合祥地產以「文化心靈、永續發展」的核心理念，特別邀請書法大師杜忠誥、陶藝大師陳正勳等人一同參加。

王明祥現為台灣工商企業聯合會理事長，在彰化埤頭鄉設有「省心書苑」，長期投入公益、支持家鄉的藝文風氣，王逢偉則是偉特集團第二代。

有「全球蕾絲王」稱號的偉特集團，所生產的蕾絲產品外銷全球70個國家，全球市占第一；許多國際知名品牌婚紗所使用的蕾絲，都是來自偉特集團，事業版圖橫跨紡織與地產，可說是台灣的隱形冠軍。

「一棟好建築，必須讓住戶感到安心與幸福，人一旦有好的感受，便能創造善的能量！」王逢偉說，「合祥雲森」以融合森態、人文、藝術為宗旨，希望透過新時代的建築，為住戶打造最幸福與溫暖的家。

王逢偉指出，「合祥雲森」基地鄰近國道1號、台1線及彰化高鐵生活圈，南來北往交通便利；同時，基地座落在溪州國中旁，附近坐擁全台最大平面公園、123公頃的溪州公園，以及占地6,500坪的溪州森林公園。

另外，彰化縣新規劃的糖鐵國家綠道 (觀光自行車道)起點也在這裡；散步200公尺範圍內，全聯、超商、學校、市場、郵局、農會等生活機能一應俱全。

「合祥雲森」建築規劃地上11層大樓建築，每層4戶，均質33坪，特別注重隱私與社區單純性。社區公共設施更滿足全齡需求，包含雲和閱覽室、雲樂兒童遊戲室、雲品大廳、雲峰健身房及雲隱多功能交誼廳等。

此案耐震升級，地基採深入地下20米的連續壁工法，堪稱區域最高規格，並搭配高強度鋼筋混凝士施作。

不僅硬體高規格，在建材配備上也注重安全與健康，包含西班牙Roca衛浴、櫻花頂級廚具、冠軍品牌降噪地板；其中「沃荷生技全戶型淨水系統」可有效過濾細菌雜質，是對孩童及年長者用水的最大保障。

「合祥雲森」去年9月進場以來，根據實價登錄揭露，目前每坪成交單價最高已來到27.23萬元，均價則在26萬元上下，已購客大都是溪州的區域客，或是具有地緣關係的台中人。

據了解，合祥地產除了彰化溪州「合祥雲森」建案之外，在彰化北斗的「北斗之星」13層大樓案，也將於下個月上樑，布局腳步未歇，公司計畫於2025年於北斗再推出另一大樓建案。 合祥地產董事長王逢偉希望透過新時代建築，為住戶打造最幸福與溫暖的家。記者宋健生/攝影

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