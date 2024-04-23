茂生農經法說會／擴充蛋雞場自養率 對今年展望有信心

茂生農經（1240）今天法說，看好4月清明節及未來5月母親節到來，對於蛋、肉品等需求量將會提升；擴充蛋雞場的自養為近期規劃的重點，搭配洗選蛋廠現有的收蛋量，並調節蛋品銷售的多樣性，對於今年的發展充滿信心。

茂生農經2023年獲利表現較營收出色，來自於業外投資營收的大幅成長，其中轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量呈現穩定成長挹注大，2023年合併營收達29.1億元、年減13.6%，稅後純益為1.62億元，每股稅後純益為4.12元為上櫃以來次高。

今年度第1季營收7.1億元，年減4.9%，雖然國際大宗原物料價格平穩，但匯率台幣持續走跌對購買成本增加，同時工業用電價過去3年持續調漲，增加幅度接近四成，政府延續免徵進口黃豆、小麥及玉米（黃小玉）營業稅措施，將其延至6月底，這個部分會顯現在獲利上。

茂生農經盒裝洗選蛋成為挹注獲利的最重要來源，洗選蛋盒裝已進入全聯、大潤發、家樂福及美廉社量販店，各地區農會，知名烘培業者，大樓社區，工業園區公司、福委會團購、與24小時便利商店陸續開發上架，均在洽談中；近兩年來蛋荒事件，著重在團購以直接銷售到消費者，除了服務外更能提高獲利。

因此，整體飼料售價再度蠢蠢欲動，飼養場期望能夠降低飼料價格，還是會努力維持毛利率穩定。有色雞、肉豬養殖也是營收重要來源，隨著白肉雞供應的增加，消費者對速食方便且價格較為親民的選擇日益傾向，這導致有色雞在市場上面臨著競爭壓力，全民需求有稍微下滑，都是影響有色雞供應量的主要因素。

豬價一直處於高位，最近的回落是反應需求的減少，茂經持續往下游垂直整合的路線前進，以自有畜牧場以養育母種豬及繁育仔豬為主，在生物管理(前端較多預防及照料在自有畜物場完成)，仔豬就可與外代契養合作，達到更好的經營模式，提高養育效率，以保持一定獲利。

擴充蛋雞場的自養為近期規劃的重點，搭配洗選蛋廠現有的收蛋量，並調節蛋品銷售的多樣性，除了現有在通路商的各種品項，加上工業科學園區公司福委會及大型社區管委會推廣團購，同時也將原料蛋銷售到行口。公司也期待政府及全民重視食安議題下提高洗選蛋比率。

對於今年的發展充滿信心，仍需持續關注原物料走勢及匯率變化，才能應對各種情況，不斷研發提高資本支出，提供更優質的產品才能保持獲利。