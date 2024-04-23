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鴻翊智慧客房系統進軍日本 今年目標轉盈

中央社／ 台北23日電
人工智慧（AI）示意圖。 （聯合報系資料照片）
人工智慧（AI）示意圖。 （聯合報系資料照片）

端點銷售系統（POS）廠鴻翊今天舉辦法人說明會，總經理許偉良表示，智慧客房管理系統已打進日本旅館，並與國際大廠ViewSonic簽訂合作備忘錄，共同拓展醫療器材銷售通路，今年目標轉虧為盈。

許偉良指出，鴻翊今年投資日本溫泉旅館，導入鴻翊開發的智慧系統，提供數位客房服務、線上客服、個人化服務、數位資訊與娛樂服務等，預計7月開幕，屆時將在旅館內展示鴻翊雲端智慧飯店管理系統等相關產品。鴻翊也藉此接觸到許多日本旅遊通路業者，有利於布局其他旅館。

針對B2B（企業對企業）領域，許偉良說，鴻翊提供餐車分潤系統及雲端POS系統；另開發DataVanDTIX演唱會售票平台，增加分潤收入來源，預計下半年與廠商合作啟動試營運。

醫療科技方面，許偉良指出，鴻翊今年與屏東基督教醫院合作，導入人工智慧（AI）健康資訊系統。此外，鴻翊也著手開發電子聽診器、無線心電圖監護儀等設備，建構智慧病房資訊系統，有助於醫院加速處理急症的效率。

營建事業方面，他說，鴻翊位於基隆的建案預計今年第2季完銷，先前在竹南購置的土地已找到建商合建，有望受惠於台積電建廠的外溢效應。

鴻翊成立於1986年，主要從事POS系統相關產品開發、生產及銷售，主要產品項目包括簡易型工業電腦、一體成型端點銷售電腦、全平面觸控POS系統、自助結帳機及自助點餐機（KIOSK）等。

鴻翊去年營收約新台幣2.76億元，年增2%；由於打消呆帳及投資虧損影響，去年營業淨損1.17億元、歸屬母公司稅後淨損1.92億元，皆較2022年擴大，每股虧損2.76元。

POS

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