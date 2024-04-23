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購屋人有感嗎？ 今年首季全國新建案房價季減15%、寫兩年新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

據591新建案統計六都、新竹推案，今年首季總銷金額為4,665.81億元，較上季減少6%，與去年同期相比縮水超過1,200億，年減高達2成多，寫近一年來次低。但整體供給卻不減反增，推案個數為374件，較上季或去年同期均成長逾1成，推案戶數2.5萬戶，季增3%、年增11%。

至於房價部分，首季不少縣市蛋黃區均有新案延推，且推案集中在基期較低的蛋白或蛋殼區，漲勢明顯收斂，每坪開價及成交價為49.3、46萬元，整體季減15%、年減2%，為2021年第4季以來新低。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，首季房價及總銷大幅下修，個案數、推案戶數等供給指標卻持續走揚，主因便是推案區域出現落差所致，尤其本季不少建商積極搶攻蛋白、蛋殼區，反觀不少蛋黃區個案在接待中心缺工、建照申請等因素下出現延宕，導致價差相當有感。

不過591新建案表示，整體而言，現階段國內總經情勢回溫、股市大熱，又有新青安房貸等政策性利多支撐，多處案場均迎來門庭若市的盛況，可望為今年房市奠定樂觀基調。

台北市由於去年同期適逢「台北之星」、「京華廣場」等指標案接棒公開，大幅墊高基期，且今年首季蛋黃區較少指標案進場，僅在北士科有總銷百億元的「士科大院.」登場及部分危老、都更等案支撐，導致不只總銷、進場個數為近一年新低，每坪開價及成交價也寫下自2022第4季以來最低，較上季或去年跌幅直逼二成。

反觀新北市首季價量表現一枝獨秀，特別是在林口、中和兩區有「長虹天聚」、「META PARK」等總銷百億元的指標案登場，量體明顯回穩；價格則在永和、板橋「科達琢真文化」、「Hello Win 迎家」等高價個案拉抬下走高，現階段不只開價衝到每坪64萬元，每坪成交均價更飆升至60萬元，雙雙創自2020年有統計以來的新高紀錄。

桃竹兩地首季表現不俗；591新建案指出，即便是已扣除在329檔期登場新案，個案、總銷及戶數等指標仍繳出季、年雙位數成長的佳績，最主要除了過往基期較低，A7、中路、經國及小檜溪等重劃區新案供給也是一大助力。

建案 房價

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