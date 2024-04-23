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保時捷在台銷售 第1季創高、年增19%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
圖為2017年款的保時捷911 Turbo。路透
圖為2017年款的保時捷911 Turbo。路透

台灣保時捷在2024年第1季共交付1,409部車 ，相較去年同期增長了19%。市場對即將推出的純電版本的高度期待，Macan的接單數量也大幅成長，年增126%。電動跑車Taycan車系繼續保持其受歡迎的程度，年成長22%，其中Taycan Cross Turismo CUV的成績尤為強勁，成長幅度達76%。

台灣保時捷看好全新純電的Macan新車銷售表現，主要是SUV 車型的需求仍然強勁，今年第1季Cayenne 更是寫下的82%成長幅度。受到市場對即將推出的純電版本的高度期待，同屬休旅車款，而且入門價格降低的Macan的接單數量大幅成長（+126%）。電動跑車Taycan車系繼續保持其受歡迎的程度，年成長22%，其中Taycan Cross Turismo CUV的成績尤為強勁（+76%）。

此外，經典的911跑車較去年同期成長一倍。而中置引擎跑車718車型則成長29%。 值得一提的是，與去年相比718 Boxster的接單數量翻了四倍。Panamera在近期上市後，接單數量也增加24%。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示，台灣保時捷於今年第1季度的出色表現，具體證明台灣市場對保時捷品牌持續展現穩健的需求。保時捷旗下的多部產品，無論是歷久彌新的經典車型或象徵創新的全新車款皆展現卓越的成績。

Detlev von Platen表示，「保時捷將於2024年度推出有史以來最強大的產品陣容，為我們的未來幾年做足準備。然而，在短時間內推出如此多的新車型實為相當大的挑戰。接下來的三個季度，保時捷將持續把重點放在以價值為導向的產品銷售上」。

保時捷 跑車

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