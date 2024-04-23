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foodpanda與The Trade Desk 攜手推RMN模式的廣告投放

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

即時外送平台亞洲領導品牌foodpanda與全球廣告科技公司The Trade Desk 23日宣布結盟，建立在零售媒體領域的策略合作關係。有利於未來各家企業、品牌在開放網路上的廣告行銷活動，能夠更精準的接觸目標受眾，並具體衡量數位行銷成效。合作範圍涵蓋全球七大市場，包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓和巴基斯坦。

透過The Trade Desk的程式化廣告平台與foodpanda第一方零售數據，這次合作推出的多種零售媒體解決方案，讓品牌能夠利用The Trade Desk 平台上的多元通路，在包括OTT、音樂串流平台、應用程式、遊戲和網站等管道上與消費者互動。

當前，握有消費者數據的零售平台幾乎全面導入RMN（零售媒體網路），將平台上的客戶數據幫助投放到更多媒體平台，精確掌握用戶需求。讓品牌能夠衡量每次廣告活動對轉換率的影響。憑藉這些洞察，品牌能夠以前所未有的方式，即時調整廣告策略，協助品牌採取更精準的決策，以提升行銷表現。

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