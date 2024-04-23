快訊

花蓮規模6強震「劇烈搖晃」富凱大飯店傾倒瞬間畫面曝光

直播／第5波內閣人事公布！羅文嘉、史哲入列 農業部長陳駿季真除

昨天傍晚是起始點！15小時近200震 氣象署曝未來「規模7以上」地震機率

福容大飯店加入動物園企業認養計畫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
無尾熊「芙蓉」的親代是來自澳洲的Flynn(父)及Tiwi(母)。圖/業者提供
無尾熊「芙蓉」的親代是來自澳洲的Flynn(父)及Tiwi(母)。圖/業者提供

福容大飯店加入動物園企業認養計畫，攜手推動無尾熊保育繁殖及教育推廣，與臺北市立動物園共同攜手合作展開極具意義的無尾熊保育及教育推廣計畫，共同為環境永續發展盡一份心力，就是希望能藉此提高社會大眾對自然生態、野生動物保育觀念的重視。

福容大飯店旗下十八家分店也同步投入無尾熊保育推廣工作，即將於5月31日登場的福隆沙雕藝術季，今年特別製作了芙蓉家族無尾熊沙雕。花蓮店「花現無尾熊!」住房專案。

無尾熊是很多人喜歡的動物，超萌的表情和抱樹的模樣深植人心。無尾熊是澳洲特有種有袋類動物，但近年來因為全球氣候變遷，澳洲正處於聖嬰氣候模式，由於近年早春破紀錄乾旱及高於過往平均氣溫，乾燥炎熱的天氣造成澳洲多數地區面臨發生森林大火的風險，2019到2020年的「黑色夏季」已造成超過6萬隻無尾熊受傷、死亡並失去原棲地，讓野生無尾熊族群面臨嚴重的生存壓力，保育工作刻不容緩。

福容台北二館因動物明星無尾熊「芙蓉」而與動物園結緣，從認養「芙蓉」出發，投入無尾熊保育行列，喚起社會大眾共同關心全球氣候變遷與野生動物保育議題。福容台北二館特地打造無尾熊主題房，並製作周邊商品，所有營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金。

福容大飯店表示，盤點園區現有15隻無尾熊個體親緣關係，「芙蓉」的親代分別是Flynn及Tiwi，兩者均是來自澳洲的個體。就族群管理的角度來看，留下「芙蓉」的後代，對於維持園區無尾熊族群的基因多樣性將有相當大的幫助，為了提高民眾關注無尾熊保育繁殖計畫，即日起至8/31只要到動物園無尾熊館前尋找「芙蓉」無尾熊或與「芙蓉」公仔拍照，上傳至「福容大飯店」臉書指定貼文，即可參加福容大飯店「週週抽獎品，月月送住宿」活動

福容台北二館特地打造全臺唯一的「無尾熊主題房」，並製作周邊商品，所有營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金。圖/業者提供
福容台北二館特地打造全臺唯一的「無尾熊主題房」，並製作周邊商品，所有營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金。圖/業者提供
「芙蓉」無尾熊大使亮相，介紹「尋找芙蓉」活動。業者提供
「芙蓉」無尾熊大使亮相，介紹「尋找芙蓉」活動。業者提供

動物園 澳洲 無尾熊

延伸閱讀

合歡山莊停車場動線不良 遊客怨逆向排隊等入場

世界地球日與北市動物園簽署計畫 福容飯店認養無尾熊「芙蓉」

海保署與2博物館續簽MOU 深化推廣海洋教育

防野生動物遭犬殺 苗栗「生態薪水」：先承諾不餵養遊蕩犬

相關新聞

從「賣麵小販」翻身投行董事總經理！ 擁200萬粉...他靠改變「這思維」逆襲人生

前瑞銀董事總經理沈文才從小幫忙家裡賣麵，沒有雄厚的背景，也並非就讀金融相關科系，卻毛遂自薦進入銀行業工作，還坐上人人稱羨的董事總經理一職。

房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低

根據591新建案統計主要都會區推案，今年全台第1季推案數、戶數年增約一成，但總銷金額減兩成。房價部分，平均成交價開價每坪...

福容大飯店加入動物園企業認養計畫

福容大飯店加入動物園企業認養計畫，攜手推動無尾熊保育繁殖及教育推廣，與臺北市立動物園共同攜手合作展開極具意義的無尾熊保育...

建商搶攻蛋白區！蛋黃區案量遞延 首季推案量4665億

根據591新建案統計六都暨新竹縣市推案，今年Q1總銷金額4665.81億元，季減6%，與去年同期相比縮水超過1200億，...

北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善

北市113年額滿國中出爐，住商機構彙整台北市政府教育局、台北地政雲資料，今年最貴明星國中學區宅為金華國中，均價一坪118...

創業之星選秀 ／開發金助新創鏈結產業

中華開發金控長期力挺台灣新創，尤其新創企業勇於挑戰現狀的思維與想像力，與開發金控強調創業家精神的企業價值不謀而合，今年持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。