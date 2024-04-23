福容大飯店加入動物園企業認養計畫，攜手推動無尾熊保育繁殖及教育推廣，與臺北市立動物園共同攜手合作展開極具意義的無尾熊保育及教育推廣計畫，共同為環境永續發展盡一份心力，就是希望能藉此提高社會大眾對自然生態、野生動物保育觀念的重視。

福容大飯店旗下十八家分店也同步投入無尾熊保育推廣工作，即將於5月31日登場的福隆沙雕藝術季，今年特別製作了芙蓉家族無尾熊沙雕。花蓮店「花現無尾熊!」住房專案。

無尾熊是很多人喜歡的動物，超萌的表情和抱樹的模樣深植人心。無尾熊是澳洲特有種有袋類動物，但近年來因為全球氣候變遷，澳洲正處於聖嬰氣候模式，由於近年早春破紀錄乾旱及高於過往平均氣溫，乾燥炎熱的天氣造成澳洲多數地區面臨發生森林大火的風險，2019到2020年的「黑色夏季」已造成超過6萬隻無尾熊受傷、死亡並失去原棲地，讓野生無尾熊族群面臨嚴重的生存壓力，保育工作刻不容緩。

福容台北二館因動物明星無尾熊「芙蓉」而與動物園結緣，從認養「芙蓉」出發，投入無尾熊保育行列，喚起社會大眾共同關心全球氣候變遷與野生動物保育議題。福容台北二館特地打造無尾熊主題房，並製作周邊商品，所有營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金。

福容大飯店表示，盤點園區現有15隻無尾熊個體親緣關係，「芙蓉」的親代分別是Flynn及Tiwi，兩者均是來自澳洲的個體。就族群管理的角度來看，留下「芙蓉」的後代，對於維持園區無尾熊族群的基因多樣性將有相當大的幫助，為了提高民眾關注無尾熊保育繁殖計畫，即日起至8/31只要到動物園無尾熊館前尋找「芙蓉」無尾熊或與「芙蓉」公仔拍照，上傳至「福容大飯店」臉書指定貼文，即可參加福容大飯店「週週抽獎品，月月送住宿」活動 福容台北二館特地打造全臺唯一的「無尾熊主題房」，並製作周邊商品，所有營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金。圖/業者提供 「芙蓉」無尾熊大使亮相，介紹「尋找芙蓉」活動。業者提供

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