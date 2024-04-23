建商搶攻蛋白區！蛋黃區案量遞延 首季推案量4665億

根據591新建案統計六都暨新竹縣市推案，今年Q1總銷金額4665.81億元，季減6%，與去年同期相比縮水超過1200億，年減2成多。

不過，整體供給卻不減反增，推案個數為374件，較上季或去年同期均成長逾1成，推案戶數2.5萬戶，季增3%、年增11%。

房價部分，首季不少縣市蛋黃區均有新案延推，且推案集中在基期較低的蛋白或蛋殼區，漲勢明顯收斂，開價及成交價每坪為49.3、46萬元，整體季減15%、年減2%，為2021年第4季以來新低。

591新建案分析，Q1房價及總銷大幅下修，個案數、推案戶數等供給指標卻持續走揚，主因便是推案區域出現落差所致，尤其首季不少建商積極搶攻蛋白、蛋殼區，反觀蛋黃區則在接待中心缺工、建照申請等因素下出現延宕，導致價差相當有感。不過整體而言，現階段國內總經情勢回溫、股市大熱，又有新青安房貸等政策性利多支撐，多處案場均迎來門庭若市的盛況，可望為今年房市奠定樂觀基調。

台北市由於去年同期適逢「台北之星」、「京華廣場」等指標案接棒公開，大幅墊高基期，且今年蛋黃區較少指標案進場，僅在北士科有總銷百億的「士科大院.」登場及部分危老、都更等案支撐，導致不只總銷、進場個數為近一年新低，開價及成交價也創下自2022第4季以來最低，較上季或去年跌幅直逼2成。

新北市首季價量表現一枝獨秀，特別是在林口、中和兩區有「長虹天聚」、「META PARK」等總銷百億的指標案登場，量體明顯回穩；價格則在永和、板橋「科達琢真文化」、「Hello Win 迎家」等高價個案拉抬下走高，現階段不只開價衝到每坪64萬，成交均價更飆升至每坪60萬，雙雙創自2020年有統計以來的新高紀錄。

桃竹兩地首季表現不俗，即便是已扣除在329檔期登場新案，個案、總銷及戶數等指標仍繳出季、年雙位數成長的佳績，最主要除了過往基期較低，A7、中路、經國及小檜溪等重劃區新案供給也是一大助力。

像龜山區A7這次就在「富宇富御」等指標案帶動下，即便開價已直逼5字頭，賞屋人潮仍是絡繹不絕，除了區域每周來客量可達50至60組，部分個案更高達80組，十分驚人。

新竹這次在市區總銷合計逾250億元，年增逾5成，帶動量能止跌回升。另外受高房價外溢效應，蛋白區如竹東鎮及寶山鄉、湖口等蛋白區，亦有華廈與透天新案推出，增添不少亮點。

台中這次整體總銷推案力道平平，不少新案都出現遞延現象，較具代表性的僅有在南屯區的「富宇市政大道」。然而雖然較少大案加持，台中買氣仍是燙到不行，除了在梧棲等地有不少舊案順利去化，連豐原、神岡等地也出現新案快銷的情形，買從山線一路熱到海線，其主因便是受新青安房貸等利多拉抬，幫助消費者跨過購屋門檻所致。

台南市受去年第4季及今年329檔期推案遞延，加上外圍蛋白區擁有不少中小型的透天、電梯個案公開，首季進場個數更創下歷年之最。

此外，在台積電等題材持續發燒下，台南新案價格似乎踩不住煞車，目前開價及成交價雙雙攀至歷史新高，隨著今年市況明朗，估計將持續向高點挺進。高雄同樣受惠科技題材，在外來置產客湧進下，北高雄等地價量急遽升高，案場平均來人也回穩至每周18組高點，動能看旺。 資料來源/591新建案 資料來源/591新建案

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