北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善

北市113年額滿國中出爐，住商機構彙整台北市政府教育局、台北地政雲資料，今年最貴明星國中學區宅為金華國中，均價一坪118萬元，政大附中國中部以5字頭榮登「最親民明星學區宅」。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，明星學校為保障學習環境，對招生人數均有控管，「現代孟母」需多加留意各校設籍日期、入校審查規定。

住商機構彙整台北地政雲資料，比較北市113學年度額滿國中周邊一公里2023年平均實價行情。

觀察數據，北市12個行政區中，以大安區入選7所學校最多，且房價排行前三的國中，都位處此區。

徐佳馨分析，大安區為北市正蛋黃區，捷運與商圈機能俱全，又有聯合醫院仁愛院區、國泰綜合醫院等重要醫療院所，地段精華程度無庸置疑，素有北市「天龍國」之稱，區域若為明星學區，周邊房價自然高居難下。

比較各額滿國中周邊房價，大安區金華國中周邊平均成交單價118.9萬元，穩居北市冠軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，金華國中位處大安森林公園第一排，屬高總價住宅聚落，周邊巷弄內屋齡約10年左右的成屋，成交價位站穩150~160萬元以上，若為面公園景觀的新成屋，更有不少站上「200萬元俱樂部」，在地段優勢之下，加上又有金華國中、金華國小、新生國小等明星學區加持，讓區域價位有相當支撐力道。

至於房價對父母最友善的明星學區宅，則是位於文山區的政大附中國中部，該校2023年平均房價約每坪58.9萬元，僅是金華國中的二分之一價格。

賴志昶指出，該校屬木柵二期市地重劃區，需至指南路二段才有基本商圈機能，若要搭乘捷運，需經貓空纜車才能抵達，整體雖說住宅環境清幽且綠意盎然，但生活便利性較不佳，也因此房價親民不少，成為許多年輕買家心頭好。

賴志昶表示，113學年度由於龍年效應，新生較往年多，額滿國中也創下近年新高，家長需注意各校不同的最後設籍日期；已有學籍但需改分發的學生家長，需持相關證明文件於4月26日至5月2日期間至各國中辦理入學資格審查。

至於就讀芳和實中、民族實中、濱江實中及西湖實中等4所額滿實驗學校的學生家長，需留意入學方式依各校入學簡章辦理。 台北市26所額滿國中周邊房價。資料來源／住商機構提供

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