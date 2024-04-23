快訊

花蓮規模6強震「劇烈搖晃」富凱大飯店傾倒瞬間畫面曝光

直播／第5波內閣人事公布！羅文嘉、史哲入列 農業部長陳駿季真除

昨天傍晚是起始點！15小時近200震 氣象署曝未來「規模7以上」地震機率

北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

北市113年額滿國中出爐，住商機構彙整台北市政府教育局、台北地政雲資料，今年最貴明星國中學區宅為金華國中，均價一坪118萬元，政大附中國中部以5字頭榮登「最親民明星學區宅」。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，明星學校為保障學習環境，對招生人數均有控管，「現代孟母」需多加留意各校設籍日期、入校審查規定。

住商機構彙整台北地政雲資料，比較北市113學年度額滿國中周邊一公里2023年平均實價行情。

觀察數據，北市12個行政區中，以大安區入選7所學校最多，且房價排行前三的國中，都位處此區。

徐佳馨分析，大安區為北市正蛋黃區，捷運與商圈機能俱全，又有聯合醫院仁愛院區、國泰綜合醫院等重要醫療院所，地段精華程度無庸置疑，素有北市「天龍國」之稱，區域若為明星學區，周邊房價自然高居難下。

比較各額滿國中周邊房價，大安區金華國中周邊平均成交單價118.9萬元，穩居北市冠軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，金華國中位處大安森林公園第一排，屬高總價住宅聚落，周邊巷弄內屋齡約10年左右的成屋，成交價位站穩150~160萬元以上，若為面公園景觀的新成屋，更有不少站上「200萬元俱樂部」，在地段優勢之下，加上又有金華國中、金華國小、新生國小等明星學區加持，讓區域價位有相當支撐力道。

至於房價對父母最友善的明星學區宅，則是位於文山區的政大附中國中部，該校2023年平均房價約每坪58.9萬元，僅是金華國中的二分之一價格。

賴志昶指出，該校屬木柵二期市地重劃區，需至指南路二段才有基本商圈機能，若要搭乘捷運，需經貓空纜車才能抵達，整體雖說住宅環境清幽且綠意盎然，但生活便利性較不佳，也因此房價親民不少，成為許多年輕買家心頭好。

賴志昶表示，113學年度由於龍年效應，新生較往年多，額滿國中也創下近年新高，家長需注意各校不同的最後設籍日期；已有學籍但需改分發的學生家長，需持相關證明文件於4月26日至5月2日期間至各國中辦理入學資格審查。

至於就讀芳和實中、民族實中、濱江實中及西湖實中等4所額滿實驗學校的學生家長，需留意入學方式依各校入學簡章辦理。

台北市26所額滿國中周邊房價。資料來源／住商機構提供
台北市26所額滿國中周邊房價。資料來源／住商機構提供

學區 房價

延伸閱讀

響應減碳騎自行車轉捷運...沒位停恐遭拖吊 北市交通局：盤點增加車位

破萬元腳踏車頻被盜！22人受害「多是學生」 警上網釣魚逮人

竊取高價單車賤賣！男持油壓剪破壞鎖頭盜車 難逃北市警法網

世界地球日與北市動物園簽署計畫 福容飯店認養無尾熊「芙蓉」

相關新聞

從「賣麵小販」翻身投行董事總經理！ 擁200萬粉...他靠改變「這思維」逆襲人生

前瑞銀董事總經理沈文才從小幫忙家裡賣麵，沒有雄厚的背景，也並非就讀金融相關科系，卻毛遂自薦進入銀行業工作，還坐上人人稱羨的董事總經理一職。

房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低

根據591新建案統計主要都會區推案，今年全台第1季推案數、戶數年增約一成，但總銷金額減兩成。房價部分，平均成交價開價每坪...

北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善

北市113年額滿國中出爐，住商機構彙整台北市政府教育局、台北地政雲資料，今年最貴明星國中學區宅為金華國中，均價一坪118...

創業之星選秀 ／開發金助新創鏈結產業

中華開發金控長期力挺台灣新創，尤其新創企業勇於挑戰現狀的思維與想像力，與開發金控強調創業家精神的企業價值不謀而合，今年持...

晟德併豐華 強化海外版圖

晟德昨（22）日宣布，海外投資兩大調整，首先，晟德將透過換股，全面收購關係企業、益生菌大廠豐華生技股權。

香菇王揪伴 引進日本新菌種

解決氣候暖化及香菇菌種弱化問題，香菇王集團第一名店昨（22）日宣布，與新社區農會、蕈源生物科技及農委會農業試驗所合作，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。