安克「呼止偵」獲北市自費碼 台大等醫療診所開始進用

安克生醫（4188）23日宣布，研發上市的免過夜超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」，通過台北市衛生局自費碼，將可獲台大醫院健康管理中心、好心肝診所、哈佛富盈診所、內科陽光診所引進使用。安克生醫表示，該項智慧醫材現可進入北市所有醫療院所，有助於其餘各縣市衛生局的自費碼申請，進入全國醫療機構。

安克生醫總經理李伊俐指出，安克的「安克呼止偵」繼取得台中市衛生局自費碼後，近日再度獲得台北市衛生局自費碼核可。「安克呼止偵」原本已獲中國附醫健診引進使用，現在包括台大醫院健康管理中心、好心肝診所等北市醫療機構也可引進啟用，未來將陸續進入更多醫療與健診單位，守護民眾的睡眠健康，早期發現與精準治療，降低相關疾病風險。

我國超過百萬人罹患睡眠呼吸中止症，其中又以「阻塞型睡眠呼吸中止症OSA」最常見，嚴重影響身體健康；以重度患者來說，死亡率是正常人2.6倍，高血壓風險1.5倍，睡眠品質低落也導致交通事故發生率為2.5倍。

值得擔心的是，高達75%的重度患者未被診斷出來，主因是傳統睡眠檢測需到睡眠中心睡一晚，床位少，排隊時間動輒逾半年，降低檢測意願。

安克生醫研發上市的超音波智慧睡眠檢測，具免過夜、十分鐘完成檢測的特點；與台大醫院健康管理中心合作的臨床研究發現，檢測出的重度患者，安排到睡眠中心進一步檢查，準確率高達95%；另外，安克生醫與美國史丹佛睡眠中心的國際合作案，也證實準確率逾九成，成果獲全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》刊登，雙方最新合作成果也已投稿至國際睡眠領域頂尖期刊。

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