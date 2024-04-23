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房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市在板橋、永和等高價個案帶動下，房價創有統計以來新高。圖／591新建案提供
新北市在板橋、永和等高價個案帶動下，房價創有統計以來新高。圖／591新建案提供

根據591新建案統計主要都會區推案，今年全台第1季推案數、戶數年增約一成，但總銷金額減兩成。房價部分，平均成交價開價每坪49.3萬元，平均成交價每坪46萬元，均較上季下跌15%、為2021年第4季以來，二年多來新低。

591新建案分析，首季房價下修，主要是不少建商積極搶攻蛋白、蛋殼區，反觀不少蛋黃區個案因接待中心缺工、建照申請等因素，延後推案，因此出現漲勢收斂。

根據591統計，今年第1季七都推案總銷4,665億元，較上季減少6%，與去年同期相比，縮水超過1,200億，年減高達兩成多，創近一年來次低。

不過，推案個數為374件，較上季及去年同期均成長逾一成，推案戶數2.5萬戶，季增3%、年增11%。

其中台北市由於去年同期「台北之星」、「京華廣場」等指標案接棒公開，大幅墊高基期，且今年蛋黃區較少指標案進場，導致總銷、進場個數為近一年新低，開價及成交價也創下2022第4季以來最低，較上季或去年跌幅直逼兩成。

新北市本季價量表現一枝獨秀，特別是在林口、中和兩區有總銷百億的指標案登場，量體明顯回穩；價格則在永和、板橋高價個案拉抬下走高，現階段開價衝到每坪64萬，成交均價飆至每坪60萬，創2020年有統計以來的新高紀錄。

桃竹兩地表現也亮眼，季、年均雙位數成長，最主要除了過往基期較低，A7、中路、經國及小檜溪等重劃區新案供給也是一大助力。龜山區A7這次就在指標案帶動下，開價已直逼5字頭。

至於新竹這次在市區總銷合計逾250億元，較去年同期大增逾5成，帶動量能止跌回升。另外受高房價外溢效應，蛋白區如竹東鎮及寶山鄉、湖口等蛋白區，亦有華廈與透天新案推出，增添不少亮點。

台中這次整體總銷推案力道平平，不少新案都出現遞延現象，較具代表性的僅有在南屯區的「富宇市政大道」。

台南市受去年第4季及今年329檔期推案遞延，加上外圍蛋白區擁有不少中小型的透天、電梯個案公開，本季進場個數更創下歷年之最。

此外，在台積電等題材持續發燒下，台南新案價格似乎踩不住煞車，目前開價及成交價雙雙攀至歷史新高，隨著今年市況明朗，估計將持續向高點挺進。高雄同樣受惠科技題材，在外來置產客湧進下，北高雄等地價量急遽升高，案場平均來人也回穩至每周18組高點，動能看旺。

2024年第1季六都、新竹縣市新進場建案狀況。資料來源／591新建案
2024年第1季六都、新竹縣市新進場建案狀況。資料來源／591新建案
近年全台各季總銷金額變化。 資料來源／591新建案
近年全台各季總銷金額變化。 資料來源／591新建案
台中本季推案表現平平，僅在南屯區有「富宇市政大道」指標案公開。圖／591新建案提供
台中本季推案表現平平，僅在南屯區有「富宇市政大道」指標案公開。圖／591新建案提供

建案 房價

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