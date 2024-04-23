富喬「藝術愛講話」 獲熱烈迴響

富喬文化藝術基金會上周於大岡藝術空間 Da Gang Art Gallery舉辦「藝術跨域論壇－藝術愛講話」講座，現場貴賓雲集、吸引許多藝術愛好者參加。

富喬文化藝術基金會董事長張平沼在致詞時表示，藝術家透過作品的呈現不斷和我們交流，所以我們將本系列的講座定名為「藝術跨域論壇－藝術愛講話」的跨界對談。而藝術的推廣往往需要企業的支持，富喬文化藝術基金會長期以來，除了對偏鄉兒童的關懷，更以提昇文化生活品質、推廣藝術為宗旨，支持新銳藝術家，鼓勵年輕的藝術後起之秀，所以特別舉辦這一系列活動，並邀請關心藝術的各位年輕學子們一起來共襄盛舉。

張平沼代表富喬文化藝術基金會，感謝這次參與活動的協辦單位：國立台灣師範大學現代水墨研究中心，也期待日後有更多的合作！隨後介紹兩位重量級講師：國立台灣師範大學美術系莊連東教授、國立嘉義大學視覺藝術學系謝其昌教授。莊連東教授為國內彩墨界的名家，並且曾經擔任美國伊利諾大學香檳校區訪問教授。另外一位是國立嘉義大學視覺藝術學系謝其昌教授，曾任嘉義鐵道藝術發展協會理事長。兩人一南一北發揮對藝術的熱情，無論是學術研究或作品表現都有深厚的功力，對於藝術跨域、跨界、跨媒材、跨文化，都有許多的著墨。

兩位講師分別針對各自不同時期的創作理念跟繪畫歷程的小故事進行分享，首先，謝其昌教授表示：其實原本是國畫組後來轉入西畫並且在西班牙深造，開啟了他完全不一樣的創作風格，他認為繪畫已經是生活的一部分、也是一種享受所他隨時都可以畫。

莊連東教授則接續呼應分享，他則是在國畫彩墨的領域不斷突破框架綻放出美麗的色彩，因為台灣地處亞熱帶所以在寫生時被大自然多樣的顏色感動，也堅定對於國畫一路專一、情有獨鍾。並且由於同時從事美學藝術教育的關係，讓他從出世的內觀到入世的激盪有很多心路體悟。莊連東教授並且分享了其中一幅在觀察養蠶產業抽絲時的感觸，呈現蠶終其一生的辛勞最後卻被人抽絲，那是一種對生命深刻關懷的省思投射，於是透過畫作題材和觀賞者一起對話探討。

兩位講師在被學員問到技法創作的心路歷程時，謝其昌教授則分享透過靜坐為他帶來的收穫；莊連東教授則表示創作就像一種實驗、充滿不可預測性，讓他一路創作在媒材與技法上不斷昇華，在突破中追求和諧。

當日兩位講師妙語如珠，一起和台下交流，現場高潮迭起笑聲不斷，現場跟線上的提問踴躍。最後活動在依依不捨中結束，讓每一位學員都收穫滿滿！

商品推薦