快訊

花蓮規模6強震「劇烈搖晃」富凱大飯店傾倒瞬間畫面曝光

直播／第5波內閣人事公布！羅文嘉、史哲入列 農業部長陳駿季真除

昨天傍晚是起始點！15小時近200震 氣象署曝未來「規模7以上」地震機率

富喬「藝術愛講話」 獲熱烈迴響

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富喬文化藝術基金會舉辦「藝術跨域論壇－藝術愛講話」講座，富喬文化藝術基金會董事長 張平沼（右一）、國立台灣師範大學美術系莊連東教授（右二）、國立嘉義大學視覺藝術學系謝其昌教授（左二）、中華民國婦女會理事長陳淑珠（左一）(富喬文化藝術基金會/提供)
富喬文化藝術基金會舉辦「藝術跨域論壇－藝術愛講話」講座，富喬文化藝術基金會董事長 張平沼（右一）、國立台灣師範大學美術系莊連東教授（右二）、國立嘉義大學視覺藝術學系謝其昌教授（左二）、中華民國婦女會理事長陳淑珠（左一）(富喬文化藝術基金會/提供)

富喬文化藝術基金會上周於大岡藝術空間 Da Gang Art Gallery舉辦「藝術跨域論壇－藝術愛講話」講座，現場貴賓雲集、吸引許多藝術愛好者參加。

富喬文化藝術基金會董事長張平沼在致詞時表示，藝術家透過作品的呈現不斷和我們交流，所以我們將本系列的講座定名為「藝術跨域論壇－藝術愛講話」的跨界對談。而藝術的推廣往往需要企業的支持，富喬文化藝術基金會長期以來，除了對偏鄉兒童的關懷，更以提昇文化生活品質、推廣藝術為宗旨，支持新銳藝術家，鼓勵年輕的藝術後起之秀，所以特別舉辦這一系列活動，並邀請關心藝術的各位年輕學子們一起來共襄盛舉。

張平沼代表富喬文化藝術基金會，感謝這次參與活動的協辦單位：國立台灣師範大學現代水墨研究中心，也期待日後有更多的合作！隨後介紹兩位重量級講師：國立台灣師範大學美術系莊連東教授、國立嘉義大學視覺藝術學系謝其昌教授。莊連東教授為國內彩墨界的名家，並且曾經擔任美國伊利諾大學香檳校區訪問教授。另外一位是國立嘉義大學視覺藝術學系謝其昌教授，曾任嘉義鐵道藝術發展協會理事長。兩人一南一北發揮對藝術的熱情，無論是學術研究或作品表現都有深厚的功力，對於藝術跨域、跨界、跨媒材、跨文化，都有許多的著墨。

兩位講師分別針對各自不同時期的創作理念跟繪畫歷程的小故事進行分享，首先，謝其昌教授表示：其實原本是國畫組後來轉入西畫並且在西班牙深造，開啟了他完全不一樣的創作風格，他認為繪畫已經是生活的一部分、也是一種享受所他隨時都可以畫。

莊連東教授則接續呼應分享，他則是在國畫彩墨的領域不斷突破框架綻放出美麗的色彩，因為台灣地處亞熱帶所以在寫生時被大自然多樣的顏色感動，也堅定對於國畫一路專一、情有獨鍾。並且由於同時從事美學藝術教育的關係，讓他從出世的內觀到入世的激盪有很多心路體悟。莊連東教授並且分享了其中一幅在觀察養蠶產業抽絲時的感觸，呈現蠶終其一生的辛勞最後卻被人抽絲，那是一種對生命深刻關懷的省思投射，於是透過畫作題材和觀賞者一起對話探討。

兩位講師在被學員問到技法創作的心路歷程時，謝其昌教授則分享透過靜坐為他帶來的收穫；莊連東教授則表示創作就像一種實驗、充滿不可預測性，讓他一路創作在媒材與技法上不斷昇華，在突破中追求和諧。

當日兩位講師妙語如珠，一起和台下交流，現場高潮迭起笑聲不斷，現場跟線上的提問踴躍。最後活動在依依不捨中結束，讓每一位學員都收穫滿滿！

嘉義大學 富喬 藝術家

延伸閱讀

GUCCI「時尚藝術展演」南美館1館手繪7層樓高藝術牆於震撼登場

pixiv英語系紳士末日？官方對美國、英國使用者祭出「維護健全表現限制」新規

絕美東海岸賞大地藝術　訪原鄉部落品味簡單生活

北京新風景 美術館嵌入辦公樓

相關新聞

從「賣麵小販」翻身投行董事總經理！ 擁200萬粉...他靠改變「這思維」逆襲人生

前瑞銀董事總經理沈文才從小幫忙家裡賣麵，沒有雄厚的背景，也並非就讀金融相關科系，卻毛遂自薦進入銀行業工作，還坐上人人稱羨的董事總經理一職。

房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低

根據591新建案統計主要都會區推案，今年全台第1季推案數、戶數年增約一成，但總銷金額減兩成。房價部分，平均成交價開價每坪...

福容大飯店加入動物園企業認養計畫

福容大飯店加入動物園企業認養計畫，攜手推動無尾熊保育繁殖及教育推廣，與臺北市立動物園共同攜手合作展開極具意義的無尾熊保育...

建商搶攻蛋白區！蛋黃區案量遞延 首季推案量4665億

根據591新建案統計六都暨新竹縣市推案，今年Q1總銷金額4665.81億元，季減6%，與去年同期相比縮水超過1200億，...

北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善

北市113年額滿國中出爐，住商機構彙整台北市政府教育局、台北地政雲資料，今年最貴明星國中學區宅為金華國中，均價一坪118...

創業之星選秀 ／開發金助新創鏈結產業

中華開發金控長期力挺台灣新創，尤其新創企業勇於挑戰現狀的思維與想像力，與開發金控強調創業家精神的企業價值不謀而合，今年持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。