Nespresso巨大膠囊快閃店 4月27日登陸華山
Nespresso為喜好品嚐多元香醇咖啡的愛好者，打造「Nespresso咖啡晨飲室」，將於4月27日（六）起為期12天快閃華山 1914 文化創意產業園區登場，本次快閃店外型以放大版膠囊呈現，屋內打造超好拍的四種咖派的早晨想像，解密早晨咖啡方程式。
用一杯香濃咖啡開啟早晨已成為全球文化，Nespresso亞洲區品牌大使金高銀也深深著迷的Vertuo系列咖啡，以超過40種的咖啡風味、7種杯量與百種食譜的多樣性，擄獲台韓兩地咖啡愛好者的心。Nespresso也首度公開「台韓咖啡風味排行榜」，揭露兩地截然不同的口味偏好。無論你喜歡「台派」或「韓風」咖啡文化，都能透過Nespresso多種風味與杯量，開啟你的早晨儀式。
不只台派拿鐵、韓風濃咖，Nespresso依據多年市場觀察與銷售大數據，首創咖派風格測驗，集合「拿鐵控」、「晨型人」、「夜貓族」、「效率派」不同早晨風格，打造「Nespresso咖啡晨飲室」，讓咖啡成癮的你解密屬於自己的N種早晨咖啡方程式。快閃店將於4/27（六）-5/8（三）限時12天在華山1914 文化創意產業園區登場，除了解密自己喜愛的咖啡風味。
台灣人則偏好富含風味的甜香咖啡，Nespresso Vertuo咖啡特調大師系列更深受消費者喜愛，在此次排行中就囊括兩款，包含烤榛果風味咖啡、金黃焦糖風味咖啡，皆能加入牛奶或不同食材來製作成拿鐵、專屬特調，滿足台灣人對咖啡的百種想像。
Nespresso揭曉2023年台灣、韓國的「咖啡膠囊喜愛風味」排行，台韓消費者口味大不同，反映極具差異的兩國文化。重度喜愛喝咖啡的韓國人，曾被戲稱「用咖啡輸血」的民族，在排行榜中「濃縮咖啡系列」包辦了前三名，其中最愛的竟是雙份濃縮咖啡，觀察韓國咖啡館最熱賣飲品非冰美式與拿鐵莫屬，為了確保咖啡在加入冰塊與牛奶後仍保留其濃郁風味和香氣，許多咖啡館會選擇使用兩份濃縮咖啡來製作，這種將兩份濃縮咖啡視為基本口味的韓風咖啡文化，正呼應雙份濃縮咖啡系列在韓國廣受歡迎的原因。
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