東元5月24日股東會 委託書徵求戰開打
東元（1504）將於5月24日舉行股東會，改選七席董事和四席獨立董事，公司派和非公司派各路人馬昨（22）日開始向股東徵求委託書，公司派東元會長黃茂雄聯合大股東寶佳集團和華新麗華，三大股東委任券商對外徵求。
東元董事會公司派日前通過董事改選提名名單共11人，其中包括兩位金融界大咖台灣金控董事長沈榮津、中信銀董事長利明献，現任董事長邱純枝也在名單中。
根據東元股東會相關資料，黃茂雄聯合寶佳集團旗下合遠國際投資及大股東華新麗華，共同委任凱基證券對外徵求，支持所提七席董事和四席獨立董事候選名單。提名人選包含邱純枝、現任董事黃呈琮、周守訓、程本清、寶佳資產管理策略長吳素秋及沈榮津與利明献共七人；獨立董事提名人選有黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君共四人。
東元旗下東和國際投資、邱純枝、董事黃呈琮等透過全通事務處理與長龍會議顧問公司等，向東元股東徵求委託書，支持公司派提名名單。
非公司派陣營方面，菱光科技透過永豐金證券、東友科技透過康和證券，對外徵求股東委託書支持該陣營所提四席董事和四席獨立董事候選人名單。黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁陣營提出八席，黃育仁提出名單有現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新人陳良鑑共四人，獨董人選是吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。
黃茂雄日前表示，5月改選會很順利，他與大股東溝通順暢，也說現任董座邱純枝不會退休。
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