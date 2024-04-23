香菇王揪伴 引進日本新菌種
解決氣候暖化及香菇菌種弱化問題，香菇王集團第一名店昨（22）日宣布，與新社區農會、蕈源生物科技及農委會農業試驗所合作，將引進日本最新抗熱型菌種，並研發適合台灣高溫氣候的香菇新品種，提升香菇的品質與產值。
第一名店執行長胡忠一是前農糧署長，他表示，這項新技術的引進，將翻轉台灣的香菇產業。預計三年後，台灣香菇產值可由目前63億元倍增至150億元以上，成為僅次於稻米、國內第二大產值的農產品。
「台日香菇產業合作發表會」昨天在新社區農會舉行，胡忠一與新社區農會總幹事羅文正主持，國內香菇專家、農業部農試所博士石信德到場見證。
羅文正指出，香菇最適合溫度約20至30度，近幾年氣候暖化及菌種弱化，國內香菇太空包產量由原來每個300公克降為150至200公克，總產值降至63億元。
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