快訊

iPhone拍照祕技曝光！內行人用「1.9倍拍照」比這焦距細節品質更完整

搖不停！花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常

台北超有感！上午8:04花蓮芮氏規模5.8地震 花蓮最大震度5強

香菇王揪伴 引進日本新菌種

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
前農糧署長、第一名店執行長胡忠一（左）與新社區農會總幹事羅文正宣布將引進日本最新抗熱型香菇菌種，以提升台灣香菇品質與產值。記者宋健生／攝影
前農糧署長、第一名店執行長胡忠一（左）與新社區農會總幹事羅文正宣布將引進日本最新抗熱型香菇菌種，以提升台灣香菇品質與產值。記者宋健生／攝影

解決氣候暖化香菇菌種弱化問題，香菇王集團第一名店昨（22）日宣布，與新社區農會、蕈源生物科技及農委會農業試驗所合作，將引進日本最新抗熱型菌種，並研發適合台灣高溫氣候的香菇新品種，提升香菇的品質與產值。

第一名店執行長胡忠一是前農糧署長，他表示，這項新技術的引進，將翻轉台灣的香菇產業。預計三年後，台灣香菇產值可由目前63億元倍增至150億元以上，成為僅次於稻米、國內第二大產值的農產品。

「台日香菇產業合作發表會」昨天在新社區農會舉行，胡忠一與新社區農會總幹事羅文正主持，國內香菇專家、農業部農試所博士石信德到場見證。

羅文正指出，香菇最適合溫度約20至30度，近幾年氣候暖化及菌種弱化，國內香菇太空包產量由原來每個300公克降為150至200公克，總產值降至63億元。

暖化 農業 香菇

延伸閱讀

屏東鳳梨外銷上看1.2萬噸 「金蜜鳳梨」銷日BELX超市

日本群馬縣議員造訪雲縣草嶺石壁 體驗竹林療癒之旅

日本藝術家眼中的嘉義特色商店 「全球商店計畫」十五年成果展

作家勸「這10天別飛日本」！台人一看崩潰：來不及改了

相關新聞

從「賣麵小販」翻身投行董事總經理！ 擁200萬粉...他靠改變「這思維」逆襲人生

前瑞銀董事總經理沈文才從小幫忙家裡賣麵，沒有雄厚的背景，也並非就讀金融相關科系，卻毛遂自薦進入銀行業工作，還坐上人人稱羨的董事總經理一職。

擺脫紅色供應鏈無人機國家隊串連台美合作 翁章梁赴美見證簽署MOU

準總統賴清德視導嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心)，無人機螺旋槳驅動馬達上出現「made in Chi...

創業之星選秀 ／開發金助新創鏈結產業

中華開發金控長期力挺台灣新創，尤其新創企業勇於挑戰現狀的思維與想像力，與開發金控強調創業家精神的企業價值不謀而合，今年持...

晟德併豐華 強化海外版圖

晟德昨（22）日宣布，海外投資兩大調整，首先，晟德將透過換股，全面收購關係企業、益生菌大廠豐華生技股權。

香菇王揪伴 引進日本新菌種

解決氣候暖化及香菇菌種弱化問題，香菇王集團第一名店昨（22）日宣布，與新社區農會、蕈源生物科技及農委會農業試驗所合作，將...

長榮兄弟爭產再爆爭議

長榮集團兄弟爭產再爆爭議，律師林文鵬昨（22）日下午向台北地檢署控告，長榮海運董事張國華、柯麗卿等涉嫌證交法內線交易。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。