晟德併豐華 強化海外版圖

晟德（4123）昨（22）日宣布，海外投資兩大調整，首先，晟德將透過換股，全面收購關係企業、益生菌大廠豐華生技股權。

另外，也將處分手上持有的香港上市公司賽生藥業股權，處分利益約新台幣6億500萬元。

晟德指出，董事會通過以發行新股方式與持股47.33%子公司Bioflag KY股東進行股份交換。晟德將以Bioflag KY總估值新台幣20.5億元為基準，增資發行普通股約2,484萬股，以換取Bioflag KY剩餘52.67%股權。Bioflag KY持有益生菌大廠豐華生技100%股權，此次交易完成後，晟德將全面控股豐華生技。

此案暫訂5月31日為股權交換基準日。 晟德表示，通過此次合併將使集團益生菌事業體完整，提升經營效益與獲利能力。

晟德自2019年8月起積極布局益生菌事業體，收購時為興櫃公司的豐華生技流通股票，並使其下市，成為豐華生技最大法人股東。晟德同時引進海內外策略型投資人，共同注入資源，協助豐華生技快速拓展產品類別、業務範圍，並提高資源整合效率，以擴大市場範圍、業務規模和獲利能力。

晟德表示，隨著疫情結束及高齡化社會來臨，民眾對健康的態度逐漸由疾病治療擴展到疾病預防，功能性益生菌的需求勢不可擋，豐華生技有專業研發團隊以及累計近4,000筆臨床實證資料庫，發表超過170篇國際科學論文，專業程度領先業界。

晟德董事會昨天也決議通過，參與在港股掛牌的賽生藥業私有化收購案，處分數量為1,100萬股，每股收購價格港幣18.8元、總金額港幣2億680萬元，處分利益達新台幣6億500萬元。

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