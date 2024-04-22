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東妮寢飾看好母親節商機 抗通膨首推床包組買一送一
遠東新（1402）旗下品牌東妮寢飾，陪消費者一起抗通膨，首次於母親節推出床包組買一套送一套活動，同時各百貨母親節檔期內還可享滿萬抵千優惠（部分櫃點滿5,000元抵500元）。
東妮寢飾行銷部經理王佳慧表示，母親節詢問度最高的床包款通常是強調「親膚透氣防蹣抗菌的100%天絲床包」、「吸濕排汗又耐用的100%精梳棉床包」，其中又以天絲床包最熱銷、深受常因天氣濕熱難睡的媽媽們喜愛，銷量會佔整體業績的八成，今年也推出多款300織100%天絲花款新品、100%天然材質手感纖細搶攻媽媽的心。
另也首推「母親節多件套組」原價28,440元、套組價只要13,000元，回饋4.5折起；多件組內容包含：100%天絲床包組四件組+可水洗七孔透氣四季被1件+可水洗七孔枕頭二顆，讓媽媽睡的舒服、清洗也輕鬆。
東妮寢飾也與日本精品骨瓷品牌Narumi聯名合作來到第四年，今年因應母親節合作推出主打款薔薇花款【伯爵夫人的花園】，擄獲媽媽的高雅品味；母親節回饋只要八折價再享滿額現金抵。
NARUMI為日本首家成功大規模生產骨瓷餐具的公司;全球的五星級飯店例如倫敦東方文華酒店、Armani Hotel Dubai、全日航頭等艙、新加坡航空及卡達爾航空的頭等艙等，皆可看到NARUMI骨瓷餐具。
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