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拓展日本市場 紡拓會攜台廠搶占永續時尚環保商機

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
東京國際時尚匯集展（Fashion World Tokyo）臺灣館，台灣永續織品實力備受國際買家肯定。圖／紡拓會提供
東京國際時尚匯集展（Fashion World Tokyo）臺灣館，台灣永續織品實力備受國際買家肯定。圖／紡拓會提供

2024年春季由紡拓會執行國際貿易署專案，率領國內業者前往日本參加當地最大規模的時尚展「東京國際時尚匯集展（Fashion World Tokyo）」，協助業者積極拓展日本市場搶攻商機。紡拓會表示，本次到訪台灣館的國際買主約有700人次，包含CHORI、MNINTER-FAHION、Marubeni、田村駒、豊島、AEON等商社，預計後續創造逾150萬美元的商機。

本次東京國際時尚匯集展於4月17至19日假東京BigSight展覽館，由來自全球25個國家/地區、共715家參展商共同展出。紡拓會指出，台灣參展的紡織成衣服飾業者所展示永續時尚環保紡織品，包含商社最愛的環保機能提花套裝面料、聚酯/尼龍循環回收再製機能衣料、以及通過GRS認證的織標輔料等，備受買主討論熱度及青睞。

這次展覽彰顯了整個供應鏈上中下游的產業結盟合作，提供買主更多在永續趨勢議題上的紡織品選擇，同時也展現台灣的創新和發展實力，深獲國際買主肯定，加碼採購台灣紡織成衣服飾的亮點產品，三天展覽收穫豐碩。

紡拓會表示，將持續帶領台灣業者深耕日本，2024年10月15至17日還有秋季展覽，誠摯邀請業者共襄盛舉，布局國際版圖，推動台灣紡織成衣服飾產業在全球永續發展中的積極參與和領先地位。

布局 日本 東京 環保

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