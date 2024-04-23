從寓言學管理／目標設定別淪為膨風比賽

話說，有位愛穿新衣的國王，被騙子愚弄。騙子吹噓能編織華麗新衣，但聰明者才看得見；國王派大臣視察，大臣啥也沒見著，卻紛紛騙國王說看到極美衣裳。最後，獻上新衣時，國王同樣什麼也沒看見，因不願承認愚蠢，只好依騙子指示穿上「衣裳」出巡。結果，被天真的小孩揭穿，淪為國人笑柄。

有些經營者，個性好大喜功，總喜歡設定高、大、上的目標；或認為團隊得提出超高水準目標，才算是積極、有企圖心。

若團隊未如己意，便大發雷霆，或是調換主將；於是，在目標設定時，部屬便揣摩上意，設定違反常理但符合老闆期望的超高目標。如同寓言中，兩位偽衣匠，抓準國王喜好，吹噓了個虛假的承諾。

過度浮誇的目標，明眼人一看，就知達成率微乎其微。但明知不可行，也萬萬不敢戳破泡泡。甚至，繼續往上堆疊加碼，將目標設定泡泡，吹的一個比一個還響、一個比一個還大。

等到目標進入執行階段時，勢必漏洞百出。因為期初過度承諾的虛幻泡泡，就算拚死一搏，也難以達成。然而，此時，有誰膽敢揭穿真相呢？

如果不願承擔戳破泡泡後的「震盪風暴」，便只好繼續護航浮誇的目標泡泡，用更多大小泡泡包裝進度與成效，藉以粉飾太平，讓一切看來如期如質。故事中的大臣，見到空空如也的「衣裳」，為求自保而大肆吹捧，便是喻指這種狀況。

等到老闆察覺不對時，實績與目標落差已過大。但由於經營者得面對投資人或董事會，且期初誇下海口，拉不下臉承認失敗，只好硬著頭皮，設法自圓其說，跟著吹噓這個華而不實的虛幻成果。

國王沒見著什麼新衣，又不願承認自己愚蠢受騙，繼續跟著劇情走，也是為了保住顏面。

最終，這個虛幻的大泡泡，被天真的小孩戳破了；虛假的績效，終得面對真實財務數據的檢驗。重點在於，謊言揭穿後，後續的處理方式為何？這將影響團隊後續的行為模式，以及未來的發展。

「國王的新衣」童話結局的其中一個版本，是國王嘉許了天真小孩，從而決定做個好的統治者，改善人民的生活。

若依此版本，回到真實世界；那便是經營者痛定思痛，決心改變目標設定過於浮誇的文化與習慣，務實地確認所設定目標背後，是否具備對應的市場、資源及行動，讓團隊目標行之有據。如此，則團隊將步入正軌，循正規績效管理機制而逐步成長。

只不過，實務上常見的結局，卻是組織上下在期末時，眼見泡泡被戳破，便開始相互指責、推諉卸責，或是將責任歸咎於無法掌控的外部因素。最後，問題不了了之，也無人需承擔責任。然後，回到期初，再次共同吹起下一個虛幻泡泡。

依此版本，寓言的結局，便是國王端著架子、頂著面子，懲罰了說出真相的小孩，斥責其「愚昧」，繼續出巡。而後，不斷有不同的騙子進城，用各種方式吹噓騙錢，直到王國財盡崩坍為止。

從「國王的新衣」看「績效管理」，目標設定，不能只是空喊口號。如果，目標設定淪為吹牛比賽，如果，講出真話者將淪為團隊公敵；則可能如同當年的鐵達尼號，在冠上「不沉之船」的虛名後，因無人敢提出關於船艦設計、製造相關質疑與挑戰，最終，遺憾地以悲劇收場。

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