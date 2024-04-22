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提告律師針對長榮海運董事張國華聲明 提出四點回應

經濟日報／ 記者邱金蘭/即時報導

律師林文鵬22日下午向台北地檢署控告，長榮海運（2603）董事張國華、柯麗卿等涉嫌證交法內線交易。張國華隨後發表聲明表示指控子虛烏有，而林文鵬也針對張國華聲明內容，提出四點回應。

林文鵬表示，第一，從張國華的聲明可看出，本人提告的犯罪事實為真，張國華確實在去年6月30日大量交易長榮海運股票，但張國華並未敢針對內線交易的要件做任何辯駁，只是一再陳述買入長榮海運股票的動機，但動機為何，並不影響內線交易犯罪的成立，張國華先生你難道還要再拗嗎？

第二，張國華表示其長榮海運股票交易都依法申報，但申報不是重點，重點是張國華、柯麗卿為長榮海運內部人，竟在重大影響長榮海運股價消息公開前，進行長榮海運股票買、賣的交易，這就是觸犯內線交易的犯罪。

張國華又說沒有賣出也沒有賣出計畫，無任何獲利云云，但最高法院大法庭針對內線交易犯罪所得的計算，早已針對未實現利得部分訂有擬制所得法的計算方式，不是張國華說沒有獲利就沒有獲利。

第三，張國華說他買進長榮海運股票怎會與柯麗卿相關？但內部人知悉重大影響公司股價的消息後，在該消息公開前，不得「自行」或「以他人名義」「買入」或「賣出」公司股票，柯麗卿身為長榮海運董事，又擔任巴拿馬長榮國際總經理，竟在消息公開前，將巴拿馬長榮國際持有的長榮海運股票鉅額賣出，這也違反內線交易規定，怎會沒關係？哪會無辜？

第四，根據公開資訊觀測站去年5、6月底，張國華自己名下的董事持股申報資料增加6萬多張，其餘2萬多張增加為配偶跟關係人持有，顯見，張國華在去年6月30日大量買入長榮海運股票，除了以自己名義買入外，尚有以配偶、關係人名義買入，況且，張國華自承去年6月30日是以盤後鉅額交易買入，而當日鉅額交易數量達17萬張。

所以，本案勢必尚有其他共犯及交易帳戶存在，絕非張國華所述「莫須有影射有其他共犯」。

內線交易 股票 長榮海運

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