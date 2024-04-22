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長佳智能通過新加坡醫材許可證 並獲200套軟體出貨合約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）22日宣布，｢心肌灌流影像分析報告系統」已獲新加坡HAS通知取得醫材許可證，總計長佳智能至今已取得14項台灣TFDA、10項美國 FDA 與九項其他國家，總計33項醫材上市許可。憑藉著手上擁有的眾多許可證，長佳智能也與國外代理商甫簽署5年200套的銷售合約。

長佳智能表示，「心肌灌流影像分析報告系統」可根據心肌灌流影像定量色階分析的結果產生輔助報告，提供臨床醫療專業人員快速產生心肌灌流牛眼圖（bullseye）分析報告之工具，醫療人員可上傳牛眼圖DICOM影像檔，透過本產品檢視、分析心肌灌流圖結果並提供掃描影像之報告。

長佳智能今年以來在國外的布局已逐漸展現成效，這次5年200套的代理合約，屬於單一產品在單一市場的銷售承諾，屬於核子醫學的產品，對於長佳智能未來五年的營收很有幫助；同時，以此國外布局與銷售的經驗為基礎，長佳智能將快速複製該模式於其他市場與其他產品，為台灣醫療人工智能在國際上打出名號。

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