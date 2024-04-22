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被重罰2000萬 全聯：優惠活動是基於與供貨商共識下執行

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

針對公平會4月22日發布新聞稿，指全聯沒有履行併購大潤發的結合承諾，違反公平交易法，重罰2000萬元一事，全聯傍晚做出回應。全聯表示，所有供應商皆是全聯的重要夥伴，秉持與廠商共好原則，並提供消費者物超所值的商品，優惠活動是基於雙方共識下執行。

全聯表示，一直以來秉持「平抑物價」、「讓利予消費者」的理念販售大宗民生物資， 每每配合政府政策減輕物價飛漲的影響，並力挺農漁民支持認購農漁畜產品，往後全聯仍會繼續與合作夥伴維持良好互動，盡力滿足廣大消費者日常生活之需求。

全聯 消費 物價

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