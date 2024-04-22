第1季上市櫃企業砸421億元買不動產 商辦、廠辦占比超過一半

據信義全球資產公司統計，2024年第1季上市櫃法人共投資商用不動產交易量達421億元、較去年同期大增151%；其中超過一半的資金在購買商辦、廠辦上，以第1季來說，上市櫃法人砸下262億元購置辦公室產品，在季度交易比重超過一半。

信義全球資產公司總經理林三智分析，去年起，企業掀置產風潮，市場交易火力集中在核心商圈的指標辦公大樓，又以傳產、科技企業主購置動能最積極，今年１月時，電源供應器龍頭台達電（2308）就斥資共47.89億元買下內湖利豐大樓、瑞光大樓，賣方為南山人壽。

林三智觀察，因應利率走升，壽險業對資產管理不再只進不出，而是陸續評估並處分未達投資報酬率門檻的標的，優質標的釋出，就會吸引市場搶貨。今年辦公市場買氣熱絡，還有兩大動能支撐，首先是台積電（2330）擴廠效應及AI需求驅動，產業擴充辦公空間需求增加，企業由租轉買、購置自有資產意願也有上升。

其次，投資收益型買方或大型開發商瞄準市區老商辦大樓，一次購入多層或包棟，現況可自用或出租收益，待未來大樓進入都更改建時，可掌握更多話語權，享開發改建效益，首季最大宗交易為璞永建設等八間建商與代銷公司，以131.25億元買下芙蓉大樓約63%產權。

林三智分析，過去辦公市場交易通常是壽險業大手筆包棟購樓，這類收益型買方關注的是租金投報率；而近年建商、高資產族購入全棟產品，則是相中看到未來重建開發價值。建商積極購入商辦大樓等全棟產品，實則是一種購地策略，購入大樓的同時，也擁有精華地段可開發基地，且資金不受土融限貸的限制，未來伺市場時機重建推案，可望帶來龐大的開發改建效益。

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