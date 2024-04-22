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張國煒怒告長榮大哥「內線交易金額破百億」 張國華回應了

長榮大哥張國華不忍了！發聲明喊「兄弟紛爭不要波及無辜」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。圖／聯合報系資料照片
長榮海運。圖／聯合報系資料照片

律師林文鵬22日向台北地檢署控告，長榮海運（2603）董事張國華、柯麗卿等涉嫌證交法內線交易。張國華聲明直接表示，內線交易指控子虛烏有，希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。以下是聲明稿的全文：

有關本人張國華於2023年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，故本人早已決定要在2023年除息交易日當天透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出也沒有賣出的計畫。該交易也都依法進行申報，絕無內線交易之情事，更無任何獲利可言。

 本人之前就對媒體表示過，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017及2018年長榮海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。

 近期因經營權紛爭再起，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽。

本人買進股票怎會與柯女士相關？更甚者有心人士還莫須有影射有其他共犯……云云，企圖帶風向，進而指導辦案，對此本人深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

本人為守法守分之公民，一定會尊重司法全力配合調查，惟不忍司法程序遭有心人士操弄，而擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。特說明如上，以正視聽。

張國華聲明。記者黃淑惠／截圖
張國華聲明。記者黃淑惠／截圖

內線交易 股票 長榮海運

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