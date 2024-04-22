長榮大哥張國華不忍了！發聲明喊「兄弟紛爭不要波及無辜」

律師林文鵬22日向台北地檢署控告，長榮海運（2603）董事張國華、柯麗卿等涉嫌證交法內線交易。張國華聲明直接表示，內線交易指控子虛烏有，希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。以下是聲明稿的全文：

本人之前就對媒體表示過，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017及2018年長榮海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。

近期因經營權紛爭再起，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽。

本人買進股票怎會與柯女士相關？更甚者有心人士還莫須有影射有其他共犯……云云，企圖帶風向，進而指導辦案，對此本人深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

本人為守法守分之公民，一定會尊重司法全力配合調查，惟不忍司法程序遭有心人士操弄，而擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。特說明如上，以正視聽。