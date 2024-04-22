沛波股東會通過配發2元現金股利 股息殖利率逾5％
沛波（6248）22日召開2024年股東常會，董事長顏慶利會中首先感謝董事與所有股東的支持，並通過承認2023年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等議案。沛波去年每股稅後盈餘（EPS）為4.02元，經全體出席股東通過，決議配發2元現金股利，股息殖利率逾5％，將公司經營成果與全體股東分享。
沛波表示，2023年營收成長動能主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，締造亮眼的成績單，全年合併營收突破78.26億元，合併營收及獲利皆刷新歷史紀錄。
展望未來，隨著全球經濟的復甦，建商推案動能轉趨熱絡，企業對廠辦及商用辦公大樓需求穩定，加上，政府積極推動的公共工程、危老重建與地震後災後重建等國內建築用鋼筋需求穩定，沛波今年營運展望可望續成長。
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