香菇王集團與蕈源生技合作 將引進日本最新抗熱型菌種

為解決氣候暖化及香菇菌種弱化問題，香菇王集團第一名店22日宣布，與新社區農會及蕈源生物科技、農委會農業試驗所合作，將引進日本最新的抗熱型菌種，研發適合臺灣高溫氣候的香菇新品種，進一步提升香菇的品質與產值。

今天的「臺日香菇產業合作發表會」，由第一名店執行長胡忠一與新社區農會總幹事羅文正主持，國內香菇專家、農業部農試所石信德博士也到場見證。

前農糧署長、現任第一名店執行長胡忠一表示，這項新技術的引進，將徹底翻轉台灣的香菇產業。預計三年後，台灣香菇的產值可由目前的63億元倍增至150億元以上，成為僅次於稻米、國內第二大產值的農產品。

胡忠一指出，過去台灣香菇的總產值曾超過80億元，但近幾年受到氣候暖化及菌種弱化等因素影響，產值降到約63億元，第一名店希望藉由此次合作，預計三年內將產值拉升至150億元以上，成為僅次於稻米、國內第二大產值的農產品。

新社區農會總幹事羅文正指出，香菇最適合的溫度約在20至30度，但近幾年由於氣候暖化、菌種弱化問題，國內香菇太空包的產量，由原來的每個太空包產出300公克，下降為150至200公克左右，出菇率也明顯降低。

有鑑於此，新社區農會召集了臺中市轄區石岡、東勢、豐原、大甲、大肚、龍井及台中等共八家農會，以及臺農投公司，共同出資成立蕈源生物科技，希望優化香菇菌種，恢復菇農收益。

也是蕈源生技董事長的羅文正表示，蕈源生技於2021年試營運，並與農試所簽訂技轉，正式引入液態菌技術，三年來所生產的菌種廣受菇農好評。

目前日本菌種栽培的香菇太空包產量，平均每個達600公克，約為國內產量的二倍以上。不過近幾年，日本因勞動力短缺，每年仍需從國外進口約250個貨櫃的乾香菇，以補充其國內不足。

為因應全球暖化急速變遷，以森產業株式會社為龍頭的日本菇類菌種研發機構，正積極研發抗熱型香菇菌種，並已收初步成果。

蕈源生技為帶動我國香菇產業更進一步發展，經第一名店董事長王義郎的牽線，與日本有100年菌種生產經驗，目前菌種普及率占日本全國七成的森產業株式會社進行交流合作，日前並由胡忠一帶隊，與日方洽談推升菇類產業相關合作細節。

經臺日雙方深入商談後，森產業株式會社同意透過第一名店協助，儘速指派專家來臺，與農試所專家共同進行跨國研發，並將指派專家來臺指導蕈源生技展開田間試驗對照，以早日研發出適合臺灣高溫氣候的香菇新品種。

胡忠一表示，將來若經確認新品種適合在臺灣生產後，將正式在國內全面推廣，以提升國內香菇產量及品質。

此外，為供應日本香菇產量不足問題，臺日雙方也達成共識，未來將以「日本品種，臺灣生產」名義，透過第一名店將臺灣香菇進軍日本市場，以補足日本市場需求。

羅文正強調，這是我國菇類產業革命性創新升級與轉型的重要轉捩點，希望藉由臺日雙方的交流合作，讓國內菇類產業更進一步發展，並提升菇農收益，促進農村再生，造福國內外消費者。

商品推薦