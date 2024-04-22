桂格世界地球日 推首波「吃全穀為地球降溫」行動
桂格於世界地球日推動綠色飲食風潮，佳格食品集團永續長陳文琪表示，響應COP28健康理念，桂格22日發起「吃全穀為地球降溫」首波行動推動綠色飲食；根據Kantar凱度集團全球永續發展研究與首分台灣綠色飲食報告指出，燕麥、穀豆成最佳綠色食材。
Kantar凱度集團全球永續發展研究與首份台灣綠色飲食報告指出，台灣尚未意識綠色飲食在氣候變遷扮演的關鍵角色。推動綠色飲食三大機會點：穀豆類接受度高、彈性素食族成形、燕麥棒等將是新動能。燕麥是台灣很普及的綠色飲食之一，台灣燕麥領導品牌桂格長期致力於燕麥系列產品研發，並取得健康食品雙效認證。
全球Kantar凱度集團發布最新全球永續發展指數產業報告，永續轉型全球董事合夥人Jonathan Hall表示，台灣人最關心的永續指標為78%氣候變遷 (SDG13) 、72%責任生產與消費 (SDG12) ，不僅與全球同步、重視程度甚至超越全球平均，並且有超過半數認為SDG3健康與福祉 (54%) 是重要議題，名列第四，與第三名消除不平等 (55%) 重視程度相當。
然而實際的永續行動上，民眾認知永續指標最強的產業仍圍繞於電動交通工具，較未意識綠色飲食於氣候變遷中扮演關鍵角色。有鑒於世界溫室氣體排放量的四分之一來自於糧食和農業，若以綠色飲食取代肉類不僅能減40倍至100倍以上碳排量，燕麥、藜麥等穀物是減碳食材資優生，多元穀類更是不可或缺的食材類別。
陳文琪進一步表示，佳格本次為推廣綠色飲食，邀請創作型主廚劉淇舉辦桂格永續星球餐會，以燕麥饗宴 (Fine Dining) 概念創作三道唯美視覺系菜點，並將完整菜單料理手法公開於佳格健康GO網站，搭配平台專屬優惠，呼籲消費者響應綠色飲食行動，吃全穀為地球降溫。
台灣綠色飲食三大潛力成長可期 燕麥片、穀豆類等成最佳綠色食材，去年COP28揭櫫『氣候危機就是健康危機』，首度將健康納入氣候行動中，佳格落實永續責任，不只持續照顧台灣民眾健康福祉，更希望透過綠色飲食推廣，邀請民眾一起吃全穀，為地球降溫。
Kantar凱度集團的台灣綠色飲食報告也指出三個綠色飲食成長的機會點。首先，要能降低民眾對綠色飲食的抗拒，穀豆類 (如燕麥片) 、菌菇類是接受度相對高的重要食材，平均獲得超過八成民眾表達不抗拒；其次，有近半數大眾消費者認識「彈性素食主義」如海鮮素、鍋邊素等。
▪ 想當天龍人？ 這區買新屋比蛋黃區老屋還便宜
▪ 每坪73萬再創紀錄 高雄美術館為何炙手可熱？
▪ 買房2房1衛和2房2衛選哪個？網曝「決定關鍵」：可攻可守
▪ 不在青埔！ 睽違8年桃園又見億元宅
▪ 房價如皮球愈打愈高？ 國泰金：逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言