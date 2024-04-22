桂格世界地球日 推首波「吃全穀為地球降溫」行動

桂格於世界地球日推動綠色飲食風潮，佳格食品集團永續長陳文琪表示，響應COP28健康理念，桂格22日發起「吃全穀為地球降溫」首波行動推動綠色飲食；根據Kantar凱度集團全球永續發展研究與首分台灣綠色飲食報告指出，燕麥、穀豆成最佳綠色食材。

Kantar凱度集團全球永續發展研究與首份台灣綠色飲食報告指出，台灣尚未意識綠色飲食在氣候變遷扮演的關鍵角色。推動綠色飲食三大機會點：穀豆類接受度高、彈性素食族成形、燕麥棒等將是新動能。燕麥是台灣很普及的綠色飲食之一，台灣燕麥領導品牌桂格長期致力於燕麥系列產品研發，並取得健康食品雙效認證。

全球Kantar凱度集團發布最新全球永續發展指數產業報告，永續轉型全球董事合夥人Jonathan Hall表示，台灣人最關心的永續指標為78%氣候變遷 (SDG13) 、72%責任生產與消費 (SDG12) ，不僅與全球同步、重視程度甚至超越全球平均，並且有超過半數認為SDG3健康與福祉 (54%) 是重要議題，名列第四，與第三名消除不平等 (55%) 重視程度相當。

然而實際的永續行動上，民眾認知永續指標最強的產業仍圍繞於電動交通工具，較未意識綠色飲食於氣候變遷中扮演關鍵角色。有鑒於世界溫室氣體排放量的四分之一來自於糧食和農業，若以綠色飲食取代肉類不僅能減40倍至100倍以上碳排量，燕麥、藜麥等穀物是減碳食材資優生，多元穀類更是不可或缺的食材類別。

陳文琪進一步表示，佳格本次為推廣綠色飲食，邀請創作型主廚劉淇舉辦桂格永續星球餐會，以燕麥饗宴 (Fine Dining) 概念創作三道唯美視覺系菜點，並將完整菜單料理手法公開於佳格健康GO網站，搭配平台專屬優惠，呼籲消費者響應綠色飲食行動，吃全穀為地球降溫。

台灣綠色飲食三大潛力成長可期 燕麥片、穀豆類等成最佳綠色食材，去年COP28揭櫫『氣候危機就是健康危機』，首度將健康納入氣候行動中，佳格落實永續責任，不只持續照顧台灣民眾健康福祉，更希望透過綠色飲食推廣，邀請民眾一起吃全穀，為地球降溫。

Kantar凱度集團的台灣綠色飲食報告也指出三個綠色飲食成長的機會點。首先，要能降低民眾對綠色飲食的抗拒，穀豆類 (如燕麥片) 、菌菇類是接受度相對高的重要食材，平均獲得超過八成民眾表達不抗拒；其次，有近半數大眾消費者認識「彈性素食主義」如海鮮素、鍋邊素等。 Kantar凱度集團全球永續發展研究與首份台灣綠色飲食報告指出，燕麥、榖豆成最佳綠色食材。黃淑惠攝 佳格食品集團永續長陳文琪表示，響應COP28健康理念，桂格今 (22)日 發起「吃全穀為地球降溫」首波行動推動綠色飲食。黃淑惠攝

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