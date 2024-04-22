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不在青埔！ 睽違8年桃園又見億元宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中悅一品是桃園指標豪宅。圖／台灣房屋提供
中悅一品是桃園指標豪宅。圖／台灣房屋提供

睽違8年，桃園市再度出現億元豪宅交易案。根據最新實價揭露，位於桃園藝文特區知名豪宅「中悅一品」今年1月高樓戶出現交易，總價1.2億元，拆算每坪55.4萬元，刷新中悅一品單價紀錄，也是實登上路以來桃園區成屋豪宅王。

台灣房屋桃園南平直營店業務陳宥辰表示，「中悅一品」在2015年就曾出現桃園市第一間億元宅，相隔十年，屋齡已經11年，中悅一品仍是藝文特區指標豪宅。

他表示，中悅一品以「高、大、上」著稱。樓高38層，是藝文特區最高大樓。「坪數大」，基地面積4924坪，是藝文特區基地面積最大的豪宅社區，公設會館高達1600坪，一層一戶單戶約150坪，也是其他同區豪宅無法超越。

由於是許多桃園層峰客群眼中桃園第一豪宅，社區匯集不少「上流住戶」，而最新成交戶是面對桃園展演中心第一排景觀，又附千萬裝潢，因此創下新高價。

實價登錄以來，桃園總價超過億元的豪宅交易共三筆，除了兩筆為中悅一品，另外還有一筆為昭揚乾坤，不過該交易含車位16個，是推高總價的原因之一。

若觀察預售市場，桃園新豪宅聚落青埔，預售案最高總價為「威均青塘園」7708萬，離億元身價還有一段距離，不過該社區最高單價已經逾67萬，堪稱桃園單價王豪宅。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，藝文特區有展演中心，高級商辦、豪宅匯集，被形容為「桃園的信義計畫區」，50米棟距綠園道，加上桃園圖書總館，未來桃園捷運綠線第一階段的坑口至展演中心，更加鞏固豪宅身價。

青埔則主要受惠於高鐵以及各項利多建設帶動，包括未來有桃園市立美術館、會展中心等大型建設加持，加上桃園航空城計劃發展，後勢看好，成為桃園豪宅的另一大新聚落，其中威均青塘園位置正對青塘公園，享有卓越景觀，百坪規劃，氣派又不失實用性，成為桃園層峰客的新歡。

桃園市近10年億元豪宅交易案。資料來源／台灣房屋
桃園市近10年億元豪宅交易案。資料來源／台灣房屋

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