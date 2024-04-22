快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

422世界地球日 環團疾呼碳費費率應於520前出爐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
對於碳費費率審議會的時程，環境部目前正在緊鑼密鼓處理相關碳費子法。聯合報系資料照
對於碳費費率審議會的時程，環境部目前正在緊鑼密鼓處理相關碳費子法。聯合報系資料照

4月22日為「世界地球日」，六大環保公民團體連署共同發布聯合聲明，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，四大建言包括政府應該在520交接前制定完成、碳費費率應從每公噸500元起徵、審議會紀錄應公開、以及應儘速公布碳費相關子法並完善配套措施。

據悉，對於碳費費率審議會的時程，環境部目前正在緊鑼密鼓處理相關碳費子法，因此環境部傾向在相關子法預告後，有明確的優惠費率規則，再一同討論費率。

包括綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等六大環保團體在地球日發出共同聲明。

環團表示，環境部原先承諾碳費費率將於2024年第一季決定，並依同年碳盤查結果，並於2025年開始繳交碳費，但2024年已經進入第二個季度，且從首度召開碳費費率審議會至今已過了超過一個月，碳費費率仍遲遲未有定論，擔心影響明年碳費徵收之期程。因此在4月22日地球日這天，眾多環境團體共同發起聯合聲明，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，以展現足夠強健的減碳決心。

針對碳費費率審議會，環團提出四大建言，包括應於5月20日新舊政府交接前，將碳費費率制定完畢，以確保碳定價制度能夠及時落實，並在短期內開始發揮作用；環境部與碳費費率審議會應堅守碳費底線，碳費費率每公噸500元起徵，切勿聽信被過度放大的綠色通膨謠言而降低費率；碳費審議會會議紀錄應公開，允許社會共同監督；應盡速碳費相關子法之公布，完善配套措施。

環保 通膨

延伸閱讀

世界地球日／宏達電公布產品碳足跡報告 導入低碳運輸物流

盤點蔡政府8年減碳績效 環團批評：用人不當政策走歪路

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

世界地球日／英業達AI技術助攻 投入溪頭雲霧林生態研究

相關新聞

不在青埔！ 睽違8年桃園又見億元宅

睽違8年，桃園市再度出現億元豪宅交易案。根據最新實價揭露，位於桃園藝文特區知名豪宅「中悅一品」今年1月高樓戶出現交易，總...

422世界地球日 環團疾呼碳費費率應於520前出爐

4月22日為「世界地球日」，六大環保公民團體連署共同發布聯合聲明，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，四大建言包括政府應該在...

Formosa 樂活圈攜明志科大 以鏡頭關懷生態與瀕危動物

為提升民眾關注生態環境議題，Formosa樂活圈攜手明志科技大學於上周六（4月20日），假明志科大創新大樓一樓明志藝廊，...

每坪73萬再創紀錄 高雄美術館為何炙手可熱？

實價揭露，高雄美術館特區的預售豪宅「御皇苑」日前32樓戶以總價7,688萬元成交，每坪單價73萬元，再次刷新高雄房價紀錄...

竹科價格考量 信義房屋：購屋族不再喜新厭舊

新竹科學園區的大量就業人口創造居住需求，房價持續上漲，加上近年新建案數成長趨緩，使竹科購屋族將焦點轉移到房價更有優勢的中...

SCFI 反彈但美國線未止跌 後市看供需、市況變化

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數截至上周為止，為1,757.04點，較前一周上漲0.6%；美東線為下跌3.7%，美西線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。