422世界地球日 環團疾呼碳費費率應於520前出爐
4月22日為「世界地球日」，六大環保公民團體連署共同發布聯合聲明，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，四大建言包括政府應該在520交接前制定完成、碳費費率應從每公噸500元起徵、審議會紀錄應公開、以及應儘速公布碳費相關子法並完善配套措施。
據悉，對於碳費費率審議會的時程，環境部目前正在緊鑼密鼓處理相關碳費子法，因此環境部傾向在相關子法預告後，有明確的優惠費率規則，再一同討論費率。
包括綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等六大環保團體在地球日發出共同聲明。
環團表示，環境部原先承諾碳費費率將於2024年第一季決定，並依同年碳盤查結果，並於2025年開始繳交碳費，但2024年已經進入第二個季度，且從首度召開碳費費率審議會至今已過了超過一個月，碳費費率仍遲遲未有定論，擔心影響明年碳費徵收之期程。因此在4月22日地球日這天，眾多環境團體共同發起聯合聲明，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，以展現足夠強健的減碳決心。
針對碳費費率審議會，環團提出四大建言，包括應於5月20日新舊政府交接前，將碳費費率制定完畢，以確保碳定價制度能夠及時落實，並在短期內開始發揮作用；環境部與碳費費率審議會應堅守碳費底線，碳費費率每公噸500元起徵，切勿聽信被過度放大的綠色通膨謠言而降低費率；碳費審議會會議紀錄應公開，允許社會共同監督；應盡速碳費相關子法之公布，完善配套措施。
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