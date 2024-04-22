想當天龍人？這區買新屋比蛋黃區老屋還便宜
新房子公設齊全、管線新、出現壁癌或磁磚脫落等狀況較低，因而獲得消費者青睞，但是新房的單價往往高出老屋許多，各個行政區之間的差距可能也有所不同。
台北買房，新屋、老屋怎選擇？ 永慶房產集團統計台北市12行政區主流2、3房住宅單價，數據顯示，屋齡30年以上，較屋齡10年以下住宅平均單價均便宜二成以上，士林區差距更高達43%，是12行政區之最。
其中，文山區屋齡10年以下的2、3房平均單價為62.2萬元，為12行政區最低，也比台北市蛋黃五區松山、大安、信義、中山、中正的30年老房子還要來得便宜。對於偏好新房的消費者，不失為尋覓新居的好去處。
從不同屋齡帶住宅單價來觀察，台北市屋齡30年以上的住宅平均單價66萬元，10年內住宅單價89萬元，兩者價差幅度高達25%。
進一步比較各行政區交易狀況，士林區老屋比10年內住宅低46.6萬元，價差43%居全市之冠，老屋房價相當於屋齡10年內住宅的六折價。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，士林區在北士科開發題材發酵下，建商積極搶地推案，推升當地預售市場量能成長，房價也跟著水漲船高。但是距北士科稍有距離的舊市區老宅房價未被明顯帶動，造成士林區新舊屋價差拉大。
大同區價差幅度達34%，松山區則是32%，名列新舊屋價差的二、三名，陳金萍說明，大同區與松山區都是近年來都更與危老重建熱門區域，帶動屋齡10年內住宅價格走揚，但區域內30年以上住宅產品有不少是老舊公寓，價格相對較低，讓兩屋齡帶住宅單價價差明顯。
文山區10年以下屋齡的2、3房住宅平均單價為62.2萬元，在台北市各區的新成屋中最為親民，比起松山、大安、信義、中山、中正等5行政區屋齡30年的老宅，價格還要實惠。
陳金萍表示，文山區是傳統文教區，居住品質高且市場供需穩定，預算有限但仍希望入住新成屋，可以考慮「以時間換取價格」的策略，選擇鄰近捷運景美站、萬隆站等地的建案，能享有優質的生活機能，來往其他地區也十分方便。
陳金萍表示，不管是新成屋、中古屋還是老屋，都有各自的優勢，新成屋設備新穎、屋況較新，但價格也相對較高；中古屋則是市場主流產品，兼具保值、增值功能；老屋則多座落於精華地段，生活機能完善，且房價相對親民。建議有意購屋的民眾根據自身需求仔細評估，做好財務規劃，才能購得適合的好宅。
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