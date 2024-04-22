每坪73萬再創紀錄 高雄美術館為何炙手可熱？

實價揭露，高雄美術館特區的預售豪宅「御皇苑」日前32樓戶以總價7,688萬元成交，每坪單價73萬元，再次刷新高雄房價紀錄。房仲表示，美術館生活圈房價創高，主要是「離塵不離城」的居住特性深受民眾喜愛。

東森房屋美術館店店長黃柏瑋指出，與其他新興區域相比，美術館特區更具人文氣息與氛圍，擁有輕軌、台鐵、公園綠地和壯麗的景觀，南北通行便利，使其成為一個獨立、舒適的生活環境。

他表示，美術館特區的購房族群主要是在地人，大多是出於自住需求而購買房產。豪宅與一般大樓公寓的購屋族群的置產偏好也有明顯的不同。

豪宅的購買客群多以大坪數、特定社區居住為主，注重需求導向，而一般購買客群通常更注重房屋CP值，以總價區間為主，更注重價格導向。

他說，許多退休族群和年輕人都喜愛這一地區的環境，在繁忙的工作之餘，擁有一個輕鬆自在的居住環境。相較於去年，今年美術館特區釋出的物件呈現更為稀少的現象，但只要有物件一經釋出，成交速度非常迅速。

目前，總價介於900萬到1,200萬元之間的二房平車產品，以及總價1,300萬到1,600萬元的三房平車產品最為熱門。其中，二房平車產品曾經有一天即成交的紀錄。

黃柏瑋指出，近期房產交易如此熱絡的原因除了有在地人對房屋的剛性需求越來越強以外，台商資金的回流也是一個重要因素，加上國際情勢不穩定性和通膨壓力，使得當地房價自2020年以來，一路從20萬元上升至目前約40萬元。

黃柏瑋表示，美術館特區物件交易多為當地剛性需求，買了之後不會短期釋出，物件越來越少，隨之而來的就是價格也越來越高，但在地客自住的需求一直存在，使得美術館特區的不動產交易仍然維持一定熱度。 資料來源／東森房屋

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