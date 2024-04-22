信義房屋捐視訊教室助學子 同歡慶嘉義高中百歲周年

嘉義高中4月20日舉行百周年校慶慶祝大會，眾多校友包括總統府資政張俊雄、前副總統蕭萬長、前法務部長施茂林、前駐法代表呂慶龍、世紀鋼構董事長賴文祥、信義企業集團創辦人周俊吉均回母校祝賀，其中信義房屋更捐贈國際視訊課程交流教室的數位設備，促進學生與國際接軌，優化教育品質，受惠全校師生。

百年校慶當天以慶祝大會揭開序幕，並同步有園遊會、校友管樂表演、國際視訊教室揭牌、教師繪畫聯展、校園生活特展、書展、郵展、慶祝百週年校慶餐會等慶祝活動。

信義企業集團創辦人周俊吉為嘉義高中傑出校友，自嘉義初中畢業後，過去就因感念家鄉而與嘉義高中有密切互動，民國93年就曾共同推動校內的「旭陵文學步道」，為全國高中首創的文學地景，信義企業集團創辦人周俊吉先與同為校友的詩人渡也、作家許長仁、作家黃憲東、3名同為嘉義高中畢業的信義房屋同仁，共同至文學步道一遊。

周俊吉出身嘉義望族，求學過程中不算順遂，自嘉義初中畢業後，歷經養雞、重考四次才考上大學，困頓時靠閱讀磨練心志，一路上有恩師指引道路，因此創業有成後，他回饋鄉里，特別注重教育推廣，日前曾於嘉義縣市的小學捐贈靜思閱讀書軒，希望造福嘉義學子，以教育種下善的種子，適逢嘉義高中百年校慶，此次再捐贈嘉義高中的國際視訊課程交流教室的相關設備，不僅感謝母校的栽培，也希望貢獻一己之力，促進嘉義高中學弟妹的國際視野。

周俊吉表示，在嘉中時養成閱讀的習慣，這對於日後就業產生很大的幫助，從前是靠書本、現在則受惠於科技進步，各種學習途徑日新月異，視訊、圖表、動畫、影音等方式都已經是稀鬆平常，此次百年校慶，嘉義高中老、中、青三代齊聚一堂，周俊吉也略盡棉薄之力，捐助國際視訊課程交流教室的相關設備，鼓勵學弟妹們擴大學習範圍、提高學習效率，為國家社會做出積極貢獻。

嘉義高中校長陳元泰表示，因應全球化，學生有國際溝通能力與視野至關重要，嘉義高中近年推動雙語實驗課程，並積極與國外學校合作開設課程交流，需要遠距視訊，但過去大多以一般的線上會議軟體加上單槍設備，視訊設備比較陽春，師生使用較為不便，有了國際視訊課程交流教室，有固定的場域可以執行，數位視訊設備，提供教師一開機就可以連線，也因為有大螢幕、可追焦的攝影機等，也促進教學品質，也成為跨國家、跨校學生很好的討論平台，全校師生都很期待。

信義房屋表示，此次也希望拋磚引玉，影響更多嘉義高中校友回饋家鄉，培育優秀人才，進而貢獻社會，創造美好的善循環。 信義房屋捐助國際視訊課程交流教室的相關設備，信義房屋企業集團創辦人周俊吉(左1)以學長身份，出席嘉義高中國際視訊教室揭牌儀式，並鼓勵學弟妹們擴大。圖/信義房屋提供

商品推薦