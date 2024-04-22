快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

信義房屋捐視訊教室助學子 同歡慶嘉義高中百歲周年

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋企業集團創辦人周俊吉(左2)與同為校友的詩人渡也(左1)、作家許長仁(左4)、作家黃憲東(右3)、3名同為嘉義高中畢業的信義房屋同仁等人同遊文學步道。圖/信義房屋提供
信義房屋企業集團創辦人周俊吉(左2)與同為校友的詩人渡也(左1)、作家許長仁(左4)、作家黃憲東(右3)、3名同為嘉義高中畢業的信義房屋同仁等人同遊文學步道。圖/信義房屋提供

嘉義高中4月20日舉行百周年校慶慶祝大會，眾多校友包括總統府資政張俊雄、前副總統蕭萬長、前法務部長施茂林、前駐法代表呂慶龍、世紀鋼構董事長賴文祥、信義企業集團創辦人周俊吉均回母校祝賀，其中信義房屋更捐贈國際視訊課程交流教室的數位設備，促進學生與國際接軌，優化教育品質，受惠全校師生。

百年校慶當天以慶祝大會揭開序幕，並同步有園遊會、校友管樂表演、國際視訊教室揭牌、教師繪畫聯展、校園生活特展、書展、郵展、慶祝百週年校慶餐會等慶祝活動。

信義企業集團創辦人周俊吉為嘉義高中傑出校友，自嘉義初中畢業後，過去就因感念家鄉而與嘉義高中有密切互動，民國93年就曾共同推動校內的「旭陵文學步道」，為全國高中首創的文學地景，信義企業集團創辦人周俊吉先與同為校友的詩人渡也、作家許長仁、作家黃憲東、3名同為嘉義高中畢業的信義房屋同仁，共同至文學步道一遊。

周俊吉出身嘉義望族，求學過程中不算順遂，自嘉義初中畢業後，歷經養雞、重考四次才考上大學，困頓時靠閱讀磨練心志，一路上有恩師指引道路，因此創業有成後，他回饋鄉里，特別注重教育推廣，日前曾於嘉義縣市的小學捐贈靜思閱讀書軒，希望造福嘉義學子，以教育種下善的種子，適逢嘉義高中百年校慶，此次再捐贈嘉義高中的國際視訊課程交流教室的相關設備，不僅感謝母校的栽培，也希望貢獻一己之力，促進嘉義高中學弟妹的國際視野。

周俊吉表示，在嘉中時養成閱讀的習慣，這對於日後就業產生很大的幫助，從前是靠書本、現在則受惠於科技進步，各種學習途徑日新月異，視訊、圖表、動畫、影音等方式都已經是稀鬆平常，此次百年校慶，嘉義高中老、中、青三代齊聚一堂，周俊吉也略盡棉薄之力，捐助國際視訊課程交流教室的相關設備，鼓勵學弟妹們擴大學習範圍、提高學習效率，為國家社會做出積極貢獻。

嘉義高中校長陳元泰表示，因應全球化，學生有國際溝通能力與視野至關重要，嘉義高中近年推動雙語實驗課程，並積極與國外學校合作開設課程交流，需要遠距視訊，但過去大多以一般的線上會議軟體加上單槍設備，視訊設備比較陽春，師生使用較為不便，有了國際視訊課程交流教室，有固定的場域可以執行，數位視訊設備，提供教師一開機就可以連線，也因為有大螢幕、可追焦的攝影機等，也促進教學品質，也成為跨國家、跨校學生很好的討論平台，全校師生都很期待。

信義房屋表示，此次也希望拋磚引玉，影響更多嘉義高中校友回饋家鄉，培育優秀人才，進而貢獻社會，創造美好的善循環。

信義房屋捐助國際視訊課程交流教室的相關設備，信義房屋企業集團創辦人周俊吉(左1)以學長身份，出席嘉義高中國際視訊教室揭牌儀式，並鼓勵學弟妹們擴大。圖/信義房屋提供
信義房屋捐助國際視訊課程交流教室的相關設備，信義房屋企業集團創辦人周俊吉(左1)以學長身份，出席嘉義高中國際視訊教室揭牌儀式，並鼓勵學弟妹們擴大。圖/信義房屋提供

延伸閱讀

台南建功國小歡度校慶 市長好禮相送光電球場、遊具設備

蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了

影／藍綠大老蕭萬長、張俊雄 母校嘉中百年慶相見歡

崑山科大59年校慶 師生創立OLaLa咖啡實習店熱鬧開幕

相關新聞

每坪73萬再創紀錄 高雄美術館為何炙手可熱？

實價揭露，高雄美術館特區的預售豪宅「御皇苑」日前32樓戶以總價7,688萬元成交，每坪單價73萬元，再次刷新高雄房價紀錄...

竹科價格考量 信義房屋：購屋族不再喜新厭舊

新竹科學園區的大量就業人口創造居住需求，房價持續上漲，加上近年新建案數成長趨緩，使竹科購屋族將焦點轉移到房價更有優勢的中...

SCFI 反彈但美國線未止跌 後市看供需、市況變化

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數截至上周為止，為1,757.04點，較前一周上漲0.6%；美東線為下跌3.7%，美西線...

信義房屋捐視訊教室助學子 同歡慶嘉義高中百歲周年

嘉義高中4月20日舉行百周年校慶慶祝大會，眾多校友包括總統府資政張俊雄、前副總統蕭萬長、前法務部長施茂林、前駐法代表呂慶...

旅遊零售業ESG模範生 昇恆昌完成碳盤查查證

全球環保意識抬頭，「淨零碳排」更是各國首要目標，環境部去年公告特定行業別及大型製造業，需在今年四月卅日前完成碳盤查，非法...

工總24日改選 內定潘俊榮接理事長

工總將於廿四日舉行會員代表大會選任新理事長、副理事長及常務理監事，工總監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮已被推舉為新任理事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。