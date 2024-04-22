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櫃買中心響應世界地球日 實踐永續新生活

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

每年的4月22日為世界地球日，櫃買中心為提升同仁永續意識，從食衣住行育樂各面向全方位帶領同仁實踐永續新生活。

櫃買中心表示，「食」的部分，自2023年12月起，每月定期供應蔬食、低碳午餐予同仁，並於員工教育訓練規劃健康料理、永續飲食等課程，培養同仁永續「食」力；「衣」的部分；2024年1月發起「舊愛尋新歡-二手衣回收」活動，號召同仁捐贈衣物予弱勢族群，作公益之同時亦落實循環經濟；「住」的部分，持續向同仁宣導節電措施，並採用節能設備及舉辦節電獎勵活動，以提升減碳成效；「行」的部分，鼓勵同仁以走樓梯取代搭電梯，節能減碳之餘也有益健康；「育」的部分，規劃辦理二手書籍捐贈活動及環境教育活動，透過閱讀及寓教於樂的活動傳遞永續思維；「樂」的部分，2024年3月號召同仁攜眷赴1919食物銀行八里倉庫擔任包米志工，共完成3,933公斤白米分裝，以利1919食物銀行配送到需要的家庭，並透過親子共同參與公益活動，讓關懷與分享的正能量永續傳承。

此外，櫃買中心亦積極透過公益行動響應聯合國永續發展目標（SDGs），如贊助有機稻米栽種、資助太陽能發電設施之建置並將躉售綠電之收益捐贈社福團體、連續11年不間斷地支持1919食物銀行、捐助偏鄉學童教育計畫、兩廳院的「藝術零距離-離島深化教育專案」與公共電視的「藝術教育推廣計畫」，並持續於基隆、宜蘭、花蓮、桃園、台中及高雄等地的海岸及山區撫育造林等。未來櫃買中心仍將持續辦理更多元化的之永續活動，並鼓勵同仁積極實踐、持之以恆，為地球永續發展貢獻心力。

櫃買中心

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